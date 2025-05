Como a ciência ajudou a inocentar a 'pior assassina em série' da Austrália?

A ciência foi uma peça-chave para que Kathleen Folbigg, conhecida como "a pior assassina em série da Austrália", fosse inocentada e solta, após ficar 20 anos na prisão.

Ela foi condenada e presa em 2003 pelos homicídios dolosos de três de seus filhos — Patrick, Sarah e Laura — e pelo homicídio culposo do primogênito, Caleb.

O que aconteceu?

Os quatro filhos de Kathleen morreram ainda bebês ao longo de dez anos, entre 1989 e 1999, com idades que variavam de 19 dias a 19 meses. Ela foi condenada sob acusação de ter sufocado os bebês. Kathleen, no entanto, sempre se declarou inocente e afirmou que as crianças morreram de causas naturais.

Em 2015, um legista disse que não havia evidências de assassinato. E novas provas mostraram que o motivo das mortes não é claro — ou seja, podem ter acontecido em decorrência de causas naturais.

Kathleen foi inocentada e solta em 2023 em Nova Gales do Sul, depois de 20 anos. O procurador-geral de Nova Gales do Sul, Michael Daley, explicou na ocasião que existiam dúvidas em relação à culpa dela na morte dos filhos, com base em novas evidências científicas.

Kathleen sempre alegou inocência Imagem: EPA

E qual o papel da ciência?

O ex-juiz Tom Bathurst conduziu uma segunda investigação do caso depois que 90 cientistas e médicos assinaram uma petição pedindo a liberdade de Kathleen. Entre eles, estão dois ganhadores do prêmio Nobel.

Evidências médicas indicam mutações genéticas. A ciência teria descoberto uma mutação genética em Kathleen e suas duas filhas, Sarah e Laura. As suspeitas são de que essa mutação teria causado a morte natural delas.

Variantes podem ser responsáveis por mortes. Em entrevista à BBC em 2021, a professora de imunologia e genômica Carola Vinuesa, da Universidade Nacional Australiana, afirmou que essa variante estava em um gene chamado CALM2, responsável por codificar a calmodulina (proteína encontrada no encéfalo e no coração). Isso poderia causar morte cardíaca súbita.

As descobertas foram publicadas na revista científica Europace. Outras variantes CALM já conhecidas são responsáveis por causar parada cardíaca e a morte de crianças enquanto dormem. Uma miocardite também é apontada como possível causa da morte de Laura.

Caleb e Patrick teriam outra mutação genética, diferente da mãe e das irmãs, no gene BSN. Pesquisas com camundongos apontaram que essa variante seria responsável por causar epilepsia fatal. No caso de Patrick, a advogada Sophie Callan, responsável principal do inquérito, fala na possibilidade de um "distúrbio neurogenético subjacente".