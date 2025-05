Solange Couto expõe tensão com Laura Cardoso em 'A Viagem': 'Esquecia tudo'

No ar atualmente em "Garota do Momento", Solange Couto, 67, está prestes a aparecer em dobradinha nas telas da Globo. Isso porque a emissora volta a reprisar "A Viagem" (1994) na próxima segunda-feira, no Vale a Pena Ver de Novo.

Entre os desafios e a emoção de recordar um trabalho após 30 anos, a atriz afirma que passou por momento de bastante nervosismo nos bastidores, principalmente quando ficava ao lado da colega Laura Cardoso, 97, que ela descreve uma um "ídolo".

Ficava nervosa quando a Dona Laura chegava, porque eu parava para olhar para ela e até me esquecia do que eu estava fazendo. Hoje, eu consigo olhá-la como uma grande mestra, mas naquela época eu só conseguia vê-la como ídolo. Ficava nervosa de verdade.



Nas trama de Ivani Ribeiro, Solange Couto interpreta Zulmira, uma mulher de enorme coração que trabalha na fazenda de Guimor (Laura Cardoso) e é casada com Julião (Gésio Amadeu), o administrador do local. "Acho maravilhosa essa reprise, porque ainda me falam dessa novela, depois de tantos anos. E ter um trabalho reapresentado nesse ano tão importante para casa —a Globo completa 60 anos—, eu acho muito legal, muito importante".

Baseada na doutrina kardecista, a novela apresenta a história de Alexandre (Guilherme Fontes) e seu desejo de vingança após a morte. Para a atriz, que sempre acreditou em vida após a morte, os conceitos apresentados na produção não foram uma novidade. "Não mudou porque eu nunca achei que tudo se acaba aqui. Eu sempre achei que tem um outro lugar para se ir."

Os desafios e alegrias

"A Viagem" foi uma novela feita a toque de caixa. Uma história escrita por Carlos Lombardi iria ocupar o horário, mas precisou ser adiada em cima da hora. Com isso, Ivani Ribeiro assumiu a missão de fazer um remake de sua novela homônima, exibida na TV Tupi em 1975, em poucas semanas.

Com isso, a preparação dos atores também ocorreu em poucos dias. "Um dos meus maiores desafios nesse trabalho foi que eu tive que aprender a andar a cavalo, disparar e parar um cavalo em 15 dias. Eu não sabia montar, tinha até um certo receio, mas eu tive que aprender de uma semana para outra para poder fazer a cena de parar um cavalo que disparava com a personagem da Lucinha Lins. Para mim, foi um desafio, não só montar, como ter a capacidade de parar um outro cavalo."

Apesar da correria inicial, Solange relembra do clima dos bastidores com muito carinho. "Eu sempre tive um convívio muito bom com os meus colegas, graças a Deus. Desde o meu primeiro trabalho na vida, eu sempre prestei muita atenção, sempre quis aprender muito, e nesse trabalho não foi diferente."