Coalizão de Hollywood pede a Trump que considere incentivos fiscais

(Reuters) - Uma coalizão de sindicatos e associações da indústria cinematográfica norte-americana, com a participação do ator veterano Jon Voight, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considere a implementação de incentivos fiscais em seu esforço para promover produções cinematográficas nacionais, de acordo com uma carta vista pela Reuters nesta segunda-feira.

Além de Voight, a carta foi assinada por Sylvester Stallone e pelo presidente geral do sindicato Teamsters, Sean O'Brien, entre outros. Eles pedem que Trump apoie a inclusão de três medidas fiscais favoráveis ao cinema em um pacote de reconciliação que está sendo elaborado no Congresso.

Voight e Stallone também foram nomeados por Trump como embaixadores especiais em Hollywood para fortalecer o setor e trazer a produção cinematográfica de volta ao país.

"O retorno de mais produção aos Estados Unidos exigirá uma abordagem nacional e soluções políticas de base ampla, incluindo as que propomos abaixo, assim como iniciativas de longo prazo, como a implementação de um incentivo fiscal federal para filmes e televisão", diz a carta.

As principais empresas de mídia, incluindo a Walt Disney, a Netflix e a Universal Pictures, filmam no exterior em países como o Canadá e o Reino Unido, à medida que os governos de todo o mundo introduzem créditos e descontos para atrair produções cinematográficas.

Trump deixou o setor de entretenimento em polvorosa no início deste mês quando anunciou uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior, dizendo que o setor cinematográfico norte-americano estava tendo uma "morte muito rápida" devido aos incentivos que outros países estavam oferecendo.

A medida deixou muitas perguntas sem resposta, como, por exemplo, quando as tarifas seriam implementadas e como elas seriam aplicadas, já que diferentes componentes de um filme são feitos em diferentes países e depois montados na pós-produção.

O pronunciamento de Trump sobre as tarifas ocorreu após sua reunião com Voight e outros executivos e consultores, para discutir uma série de ideias para reavivar a produção nacional de filmes e TV, incluindo incentivos fiscais federais.

