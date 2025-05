Carlo Ancelotti participou de filme da saga 'Star Trek'; relembre

Carlo Ancelotti, 65, é treinador e ex-jogador de futebol, mas já estrelou um filme da saga "Star Trek".

O que aconteceu

Atual técnico da seleção brasileira participou de "Star Trek: Sem Fronteiras" (2016). Ele interpretou um cientista chamado Doctor no longa-metragem.

Atuando como figurante, chegou às telas de um jeito curioso. O ex-treinador do Real Madrid estava em Vancouver, no Canadá, e assistiu às filmagens a convite dos amigos Zoe Saldaña e Marco Perego. Na ocasião, conheceu o diretor Justin Lin, que desenvolveu um personagem para ele.

Carlo Ancelotti declarou que amava a franquia e ficou feliz de estrear a produção. "Sou um péssimo ator. Eu adorava 'Star Trek' quando criança, então é maravilhoso estar no filme agora", disse à época em entrevista ao Four Four Two.