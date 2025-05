Câncer de Isabel Veloso entra em remissão: 'Podem falar que não tenho nada'

Isabel Veloso, 18, revelou hoje aos seguidores que seu câncer entrou em remissão.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora deu a boa notícia após pegar seus novos exames. "Acredita só quem entrou em remissão? Eu estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com os papéis do meu exame. Eu estou em remissão completa!", comemorou.

Isabel ainda mandou um recado para todas as pessoas que questionaram a doença dela. "Para muita gente que duvidou de mim, falando que eu não tinha nada, eu enfrentei calada, só cuidando da minha vida e da minha família. Mas agora sim vocês podem dizer que eu não tenho nada, porque eu não tenho nada!", disparou.

A influenciadora também descobriu que uma de suas irmãs tem 50% de compatibilidade para realizar um transplante de medula óssea. "Agora eu vou ser encaminhada para Curitiba para fazer uns exames, ela também, para ver se eles acham certo fazer um transplante mesmo com 50% ou se eu vou entrar na fila de doadores para fazer um transplante 100% compatível".

Não conseguindo se conter de felicidade, ela ainda refletiu que agora poderá acompanhar o crescimento de seu filho. "O que mais me emociona nisso é que se tudo der certo, se essa porcaria nunca mais voltar, eu vou poder ver meu filho crescer. Vocês têm ideia disso? Acho que é a maior alegria para mim. Não consigo nem descrever o que eu estou sentindo, estou muito feliz".

Ao relembrar que há um ano estava certa de que iria morrer, ela atribuiu essa grande mudança em sua vida ao filho. "O Arthur salvou a minha vida! Se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse descoberto que estava grávida, eu estaria em um caixão. Minha vida mudou completamente", disse.