Às pressas: afinal, por que 'A Viagem' precisou ser produzida em 20 dias?

A reprise de "A Viagem" entra hoje (12) no ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Exibida originalmente em 1994 e uma das recordistas de audiência no horário das 19h, a novela precisou ser produzida em tempo recorde.

O que aconteceu

"A Viagem" foi produzida em 20 dias porque houve atraso em outra novela. "Quatro por Quatro" precisou ser adiada no horário e isso fez com que "A Viagem" correr com sua produção para entrar no ar.

Diretor da trama revelou como conseguiram esse feito. Wolf Maya declarou que isso só foi possível porque cenas de Nosso Lar (céu) e Vale dos Suicidas (inferno) só começaram a acontecer após o capítulo 60, dando tempo à equipe para produzir as cenas ambientadas nesses cenários.

Kiko Mascarenhas e Christiane Torloni no céu de 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Atores precisaram se adaptar à correria da produção. Em pouco tempo, Guilherme Fontes, por exemplo, deixou Marcos, o mocinho de "Mulheres de Areia" para se entregar ao vilão Alexandre, de "Viagem", o extremo oposto do anterior.

Sucesso absoluto, novela foi vendida para inúmeros países. Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Rússia, Uruguai e Venezuela foram alguns exemplos.

Essa é a sexta vez que uma reprise da obra acontece. Em 1997 e 2006, a produção foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo. Já em 2014, 2021 e 2024 o folhetim foi transmitido no Canal Viva, que agora se chama Globoplay Novelas.