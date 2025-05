Após vencer o Oscar por Anora, Mikey Madison aposta em filme surrealista

Após vencer o Oscar em março, a atriz Mikey Madison tem seu próximo trabalho revelado - e dá pistas sobre o caminho que pretende seguir no cinema. A protagonista de Anora vai contracenar com Kirsten Dunst no filme surrealista Reptilia, do diretor colombiano-equatoriano Alejandro Landes Echavarría.

A informação foi confirmada pela Variety na última sexta-feira, 9. A trama é um suspense sobre "uma dentista que é seduzida por uma misteriosa sereia para o escuro e úmido submundo do comércio de animais exóticos da Flórida", revelou a publicação.

Muito se especulava sobre os próximos passos da atriz de 26 anos, que está sob os holofotes hollywoodianos após derrotar Demi Moore, Fernanda Torres, Cynthia Erivo e Karla Sofía Gascón no Oscar. Anora, filme de Sean Baker, faturou cinco estatuetas ao todo na cerimônia, incluindo o cobiçado prêmio de Melhor Filme.

A escolha do novo projeto adianta que Mikey deve optar por papéis desafiadores e nada óbvios. Também de acordo com a Variety, Mikey teria negado uma oferta para estrelar o novo filme do universo Star Wars, dirigido por Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) e com Ryan Gosling no elenco.

Responsável pelo roteiro e direção de Reptilia, o cineasta Alejandro Landes é mais conhecido por Monos - Entre o Céu e o Inferno, de 2019, que ganhou prêmios em festivais internacionais. O longa acompanha oito adolescentes que recebem treinamento militar de uma organização terrorista. Isolados em uma montanha, eles são encarregados de vigiar uma refém americana, até que acontecimentos inesperados mudam o rumo do grupo.