Após treta na internet, Duda Guerra e Antonela Braga se encontram

Duda Guerra, 16, e Antonela Braga, 16, foram algumas das convidadas do aniversário de 31 anos de Thais Vasconcellos nesta noite.

O que aconteceu

Depois do desentendimento entre as influenciadores teens repercutir nas redes sociais, as duas se encontraram no evento, que acontece em uma casa de festas do Rio de Janeiro. Em momentos distintos, as jovens posaram para os fotógrafos que estavam no local.

Duda Guerra na festa da influenciadora Thaís Vasconcellos Imagem: Webert Belicio/ Agnews

Antonela Braga na festa da influenciadora Thaís Vasconcellos Imagem: Webert Belicio/ Agnews

Treta Teen

Nos últimos dias, as duas foram a público expor suas versões sobre um desentendimento que aconteceu durante uma viagem de influenciadores para Gramado (RS). Além delas, as influenciadoras Liz Macedo e Júlia Pimental se envolveram na confusão.

Por conta dos conteúdos postados, seguidores apontaram que Antonela estaria excluída nesta viagem — algo que a jovem confirmou e acusou Duda de se incomodar com uma atitude dela. Em seu pronunciamento, Braga explicou que a influenciadora se incomodou ao saber que ela pediu para seguir uma conta privada de Benício Huck no Instagram.

Até então, Duda Guerra e Benício viviam um relacionamento. Após as polêmicas ganharem força, surgiram rumores de que os dois teriam terminado, algo que ganhou força após a influenciadora apagar as publicações com o rapaz e deixar de seguir a família dele.