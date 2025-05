Antes de doc, Vini Jr. foi chamado por termo considerado racista na TV

O humorista botafoguense Lopes Maravilha chamou Vinicius Júnior por um termo considerado racista durante uma edição do programa Redação SporTV em 2017. A Netflix contará a história do atleta em documentário com lançamento previsto para a próxima quinta-feira.

O 'Neguebinha' 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum. [...] O cara deu um balão para trás que já virou manchete.

Lopes Maravilha

O que aconteceu

O programa era exibido ao vivo no canal do grupo Globo. O Redação SporTV era apresentado por André Rizek na ocasião, e contava com as presenças de Roberto Avallone —que morreu em fevereiro de 2019— e Carlos Eduardo Eboli. "Mas ainda não é muito cedo?", questionou o apresentador. "É cedo para tudo", respondeu o humorista na sequência.

Humorista nunca mais voltou a participar do programa após o episódio. "Era uma zoeira, todo mundo faz essa porr*. A minha crítica era como a imprensa tratava jogadores que surgiam no Flamengo [...] Não sou racista", disse Lopes ao podcast Resenha com TF em 2024. A fala foi interpretada como racista nas redes sociais.

Lopes Maravilha não é jornalista esportivo nem comentarista de futebol. O botafoguense se tornou conhecido na mídia esportiva pela participação no programa Pop Bola, que estreou em 2002 e passou por diferentes rádios cariocas. Hoje, faz parte da programação da Mix FM Rio.



Fiquei puto quando falaram que eu era racista.

Lopes Maravilha no Sobre Tudo PodCast, em junho de 2024

Estou cansado. Eu fiz uma piada e não me arrependo.

Lopes Maravilha no "Sobre Tudo PodCast", em junho de 2024

Ele afirmou ter processado pessoas que o apontaram como racista nas redes sociais. "Os caras vão lá escrever no meu Instagram. Duas pessoas já se deram mal, e estou entrando na Justiça contra uma terceira", detalhou.

Para mim, todo jogador do Flamengo é um lixo. Eu estou sendo clubista.

Lopes Maravilha no Sobre Tudo PodCast, em junho de 2024

Entenda o apelido

Negueba é o apelido dado a um ex-jogador do Flamengo revelado pelo clube em 2011. Ele foi um dos principais destaques do time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, logo na sequência, foi integrado ao time profissional rubro-negro.

Considerada grande promessa do clube, Negueba não se destacou entre os profissionais. Foram 86 jogos pelo Flamengo e apenas cinco gols marcados entre 2011 e 2014. Ele ainda passou por outros grandes clubes brasileiros, como São Paulo, Grêmio e Coritiba.

Referência a Negueba, usada por Lopes Maravilha, apontou Vinicius Júnior como mais um atleta que não cumpriria a expectativa de se tornar um grande jogador. Porém, também é interpretado como racista por fazer uma referência jocosa à cor do atleta.