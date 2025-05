Ainda internado, Marrone teve 5 costelas trincadas e passou por cirurgia após queda de palco

O sertanejo Marrone precisou passar por uma cirurgia depois de sofrer um acidente durante um show em Goiânia no último sábado, 10. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor ao Estadão nesta segunda, 12.

O artista segue internado no Hospital Albert Einstein da capital goiana, sem previsão de alta. Ele sofreu um corte próximo ao supercílio, uma fratura em um dos dedos da mão esquerda e teve cinco costelas trincadas. O procedimento cirúrgico foi realizado na mão do sertanejo.

A dupla Bruno & Marrone faria uma apresentação nesta segunda em Itaquiraí, município do Mato Grosso do Sul. O show será realizado apenas por Bruno.

No sábado, Marrone fazia uma apresentação ao lado da dupla, quando pisou em falso e caiu do palco. Ele chegou a bater a cabeça.

"Em decorrência do acidente sofrido no último sábado (10), Marrone segue internado, em observação. Além do corte próximo ao supercílio, houve uma fratura no dedo da mão esquerda, que precisou de uma pequena cirurgia. Exames mais minuciosos apontaram cinco costelas trincadas. Marrone segue internado, ainda sem previsão de alta e passa bem.

A apresentação da dupla marcada para esta segunda-feira (12), na cidade de Itaquiraí/MS, no Pavilhão de Eventos de Itaquiraí, será realizada somente por Bruno.

A queda no palco ocorreu ao final do show de Bruno & Marrone em Goiânia, no último sábado. Ao se despedir do público, Marrone se desequilibrou ao pisar em falso e acabou sofrendo o acidente.

Ele foi prontamente atendido pelos paramédicos e conduzido ao Hospital Albert Einstein, em Goiânia.

Agradecemos o carinho com Marrone."