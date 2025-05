Taís Araujo deixou a França para fazer Helena, mas sonho virou pesadelo

De Splash, no Rio

Em entrevista ao Fantástico, Taís Araujo, 46, lembrou escalação para viver Helena em "Viver a Vida" (2009).

Sonho virou pesadelo

Atriz largou "tudo" na França, onde estudava, para voltar ao Brasil e interpretar uma Helena de Manoel Carlos. "Estava em 'A Favorita' quando eu li num jornal que o Maneco ia fazer uma Helena negra. Liguei para ele, que me falou: 'Olha, não sei muito bem'... Quando acabou a novela, me mudei para a França e recebi a ligação do Maneco. 'Você largaria tudo e viria pra cá?' Eu olhei aquele apartamento e falei: 'Sim'".

O sonho, no entanto, virou pesadelo — como descreveu Maju Coutinho durante entrevista. Primeira Helena negra da carreira do autor sofreu críticas dos telespectadores. Taís precisou do apoio da mãe, Mercedes Araujo, para superar comentários negativos.

Eu vi a novela. Não achava que tava nada errado. Achava que estava ótima. Só que o público não aceitava que ela já chegou rica, mulher poderosa e super premiada, ainda encontra um homem riquíssimo e se apaixona. O povo odiou e ela chorava. Eu falei: 'Você não tá fazendo nada, tá tudo certo, eu quero você viva, mentalmente boa, isso é só um trabalho, vai passar'. Mercedes Araujo

Taís Araújo em entrevista sobre Dia das Mães ao lado da mãe, Dona Mercedes, e da filha, Maria Antônia Imagem: Reprodução/Globo

Emocionada, Taís refletiu sobre o impacto da personagem. "Hoje eu sou mãe, ver um filho seu muito triste não é o que a gente quer na vida, né?

Helena não foi só um trabalho, foi o trabalho: não era o fantasma que eu pintei. Pelo contrário, Helena foi muito transformadora para muitas mulheres. A quantidade de mulher que eu encontro e falam: 'Deixei meu cabelo ficar crespo porque te vi na novela como Helena'. Depois da Escrava Isaura, a Helena foi uma personagem que ampliou meu olhar artístico. Lembro que falei para um amigo meu: 'Preciso botar minha negritude para fora em todas as minhas personagens'. Tanto que minha carreira é uma antes e outra depois [da Helena]. Taís Araujo

Atriz ainda destacou o trabalho de formiguinha para se transformar em um destaque no mercado publicitário e capas de revista. "Passei por muita coisa. 'Ah, já temos uma negra na capa esse ano'. A gente não cansava, Maju, a gente batia na porta".