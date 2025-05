'Sei bem dos desafios', diz Angélica no dia das mães em meio a 'treta teen'

Angélica, 51, usou o Instagram para refletir sobre o dia das mães — dias após um dos filhos estar envolvido em polêmica adolescente.

O que aconteceu

Mãe de Joaquim, Benicio e Eva, frutos do casamento com Luciano Huck, apresentadora analisou as dores e alegrias da maternidade. "Sou mãe de três, e sei bem dos desafios do dia a dia. Ser mãe é aprender todo dia. É rir, chorar, duvidar, insistir. É se doar sem medida".

Na publicação, também reverenciou Dona Angelina, sua mãe. "Tenho o privilégio de ter minha mãe aqui comigo, com sua força, sua doçura e aquele amor que acolhe tudo".

Ainda perdido? Entenda a polêmica

Angélica compartilhou pronunciamento no Instagram Imagem: Reprodução/Globoplay

Treta envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e outros influenciadores estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela Braga surgir sozinha em suas postagens, foi especulado que ela estaria sendo excluída. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda Guerra não gostou que ela pediu para seguir Benício no Instagram. Ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi grosseira com ela.

Nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" —conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.

Outras influenciadoras famosas como Liz Macedo (4,5 milhões) e Júlia Pimentel (3,5 milhões) também se pronunciaram nas redes sociais.