Sandy homenageia mãe e avó e semelhança entre elas chama atenção

Sandy, 42, compartilhou uma foto ao lado da mãe, Noely, 64, e da avó, Mariazinha, para comemorar o Dia das Mães e a semelhança entre elas chamou atenção.

O que aconteceu

A cantora, assim como outros famosos, compartilhou fotos ao lado da mãe e se declarou. "Mãe, obrigada por cada gesto, cada cuidado, cada silêncio generoso. Obrigada por ser abrigo, mesmo quando também precisava de um."

As mulheres da minha vida são maravilhosas. Sou muito, muito grata. Feliz dia das mães, pessoal! Com presença física ou apenas no coração, que seja bonito e cheio de amor. Sandy

Nos comentários, seguidores ficaram impressionados com a semelhança entre elas. "As três gerações do melhor colágeno do mundo! Feliz dia pra vocês", disse um. "Você, sua mãe e sua avó são todas xerox! Feliz dia das mães para vocês três", comentou outro.