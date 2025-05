'O vazio permanece': Roberto de Carvalho fala de luto e legado de Rita Lee

Dois anos após a morte de Rita Lee, chegou à MAX o documentário Rita Lee: Mania de Você, que reconta partes da vida da artista que morreu aos 75 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Além da carreira meteórica, sua vida pessoal é bastante explorada, com a presença de seu marido, Roberto de Carvalho, 72.

A Splash, o músico desabafou sobre o processo de luto e como a relação com os fãs o ajuda a lidar com a perda.

O vazio existe, permanece existindo, e permanecerá existindo sempre, pelo menos no que diz respeito a mim. Apesar de ser um processo que vai se modificando, ele vai adquirindo momentos mais dramáticos, momentos mais leves, momentos da percepção em que tudo realmente não acabou, que depois é seguido de momentos de que talvez tudo tenha acabado.

Roberto de Carvalho, a Splash

Ele destacou ainda a natureza contraditória do luto. "É um processo que envolve dicotomias, envolve paradoxos."

É importante que a gente viva isso intensamente, a dor, o sofrimento, mas também a alegria, a alegria da missão cumprida, a alegria do fim do suplício que costuma ser o término da vida, o alívio da superação.

Roberto de Carvalho, a Splash

Para Roberto de Carvalho, os fãs da cantora também passam por uma espécie de luto. "Suponho que os admiradores e as pessoas que tinham uma relação muito forte com a Rita, com a obra, passem pelo mesmo processo." Ele reforçou que o luto é uma experiência universal. "Todo mundo que tem uma ligação com quem se foi passa por esse processo".

João Lee, 46, filho de Rita, também abriu o coração sobre a morte da mãe. "Não sei lidar com perda, principalmente de pessoas que são muito importantes na minha vida. É uma coisa que nunca soube desde pequeno e acho que nunca vou conseguir direito, então vou na base do improviso", conta.

Rita Lee e Roberto de Carvalho Imagem: Reprodução

O músico, conhecido por ser reservado, revelou que a dor o fez buscar desabafar publicamente — algo que, para sua surpresa, gerou uma rede de apoio. "Quando ela faleceu, eu senti vontade de falar um pouco mais. Senti mais vontade de falar para as pessoas, dar uma desabafada. Isso para mim gerou uma avalanche positiva ao contrário."

João destacou que, ao compartilhar sua dor, percebeu que outras pessoas também precisavam ser ouvidas. "O que senti muito é que as pessoas também queriam ser ouvidas, do mesmo jeito que elas queriam me ouvir." Para criar um espaço de acolhimento, ele usou suas redes sociais: "Criei um post lá no meu Instagram para as pessoas poderem compartilhar. Não é um muro de lamentação, mas um lugar onde as pessoas podem se ouvir e comentar as próprias histórias."

O filho da cantora ressaltou que o carinho recebido tem sido essencial para seguir em frente. "Tem aspectos difíceis, desse assunto ser super recorrente, você não conseguir eventualmente até ter uma folga. Mas para mim [o luto] vem com uma enxurrada de amor, de carinho, de paciência, de tudo que fez muito bem, faz até hoje. Faz toda a diferença."

Rita Lee ganha documentário focado em sua vida Imagem: Divulgação/ MAX

O amor que transcende

Roberto, conhecido por ser o grande amor de Rita, revelou como seu romance inspira novas gerações. "Sou romântico mesmo, acho adequado. Escorpiano com ascendente em touro", brincou. Sobre como o público agora o vê como um símbolo de amor duradouro, ele é bastante positivo. "Espero que esse aspecto do Roberto seja uma inspiração para a galera toda, porque o que transpira é uma coisa boa, né? É o amor que transcende a existência, transcende os perrengues."

Essa coisa do amor não é um privilégio meu: é um privilégio meu e da Rita, era uma coisa nossa, era uma dialética que era exercida em todos os sentidos, não só verbais, mas sensoriais, sensuais e criativos.

Roberto de Carvalho e Rita Lee na frente do 'Muro da Vergonha' Imagem: Acervo Pessoal de Rita Lee/ Globo Livros

Roberto destacou a importância de enfrentar as dificuldades sem esconder os conflitos nas relações. "A vida não é só as coisinhas bonitinhas e legais, a vida é tudo. O amor é amplo, o amor é tudo." Ele reforçou que o segredo estava na honestidade: "Todos os nichos de personalidade eram vistos, revistos e analisados. Para que nunca ficassem debaixo do tapete, enferrujados."

Já João Lee, por sua vez, falou sobre a responsabilidade de cuidar do legado da mãe. "Para mim, é missão de vida. Ela construiu um universo tão maravilhoso, com tantas complexidades e camadas, que precisa ser trabalhado para se manter e amplificar." Ele garantiu: "Depender de mim, o que não vai faltar é motivo para falar desse assunto."

Novos projetos em segredo

Roberto adiantou haver muitos projetos em andamento, mas que continuam sob sigilo. "Existem várias coisas que estão acontecendo, como esse próprio documentário, que tinha cláusula de confidencialidade. Músicas, musicais, filmes... uma infinidade de coisas que irão aparecendo enquanto as cláusulas forem cumpridas", encerrou.