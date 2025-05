Madruguinha, humorista do SBT, rejeitou apelido famoso antes da fama

O humorista Jaison da Silva, conhecido popularmente como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada de ontem, aos 62 anos, vítima de infarto.

Quem era Madruguinha do Brasil?

Jaison da Silva era morador da cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Madruguinha era ativo nas redes sociais, mostrando o dia a dia como humorista em fotos e vídeos.

O artista acumulou quase 300 mil seguidores no Instagram. Madruguinha ganhou popularidade com participações no quadro "Roda Solta", do "The Noite com Danilo Gentili".

Ele chegou ao quadro após a repercussão nas redes sociais com a caracterização como Seu Madruga, personagem do seriado "Chaves". A ideia surgiu após um amigo apontar a semelhança dos dois. "Ele sempre dizia que eu era idêntico ao personagem. No início não gostei, fiquei bravo! Mas percebi que a galera curtiu e me acostumei", contou ao Jornal de Jundiaí.

Ainda na entrevista, Jaison dividiu que trocou mensagens até mesmo com Esteban Valdés, o filho de Ramón Valdés, intérprete de Seu Madruga. "Trocamos mensagens pelas redes sociais. Ele me diz que sou idêntico ao pai dele! Para mim é uma honra."

O apresentador Danilo Gentili homenageou Jailson da Silva nas redes sociais. "Chateado hoje aqui. Nos divertimos muito juntos. Obrigado pelos bons momentos. Vai com Deus, Madruguinha."

O SBT anunciou que fará uma homenagem ao humorista. Ela acontecerá na próxima segunda-feira.