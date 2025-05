Manu Gavassi celebra primeiro Dia das Mães com a filha: 'Presente divino'

Manu Gavassi, 32, comemorou o primeiro Dia das Mães ao lado de Nara, filha de seu relacionamento com o noivo, Jullio Reis.

O que aconteceu

Manu publicou uma foto olhando para a bebê e se declarou. "Feliz dia! Isso não acontece com frequência, mas hoje, olhando essa foto e te olhando dormir no colinho do seu pai aqui do meu lado, palavras me faltam. Ainda não acredito no presente divino que é ser sua mãe."

Te prometo presença plena, minha bebê. Te prometo amor, música e diversão! Colinho eterno e toda a minha alma e atenção. Te prometo a magia que minha mãe me deu e que agora passo pra você . Manu Gavassi

Manu continuou. "O meu (mais sincero) parabéns pra todas nessa jornada tão nobre (e louca) que é ser mãe."

Nara nasceu no dia 3 de abril. Recentemente, Manu havia feito um texto comemorando o primeiro mês dela. "Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega", começou em seu texto.

Manu seguiu falando sobre os sentimentos que descobriu ao se tornar mãe. "Um mês que te conheci com sensação térmica de reencontro. Que senti um amor desconcertante, junto com um medo profundo e jamais antes visto. Que te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério."