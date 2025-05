Mãe de atriz mirim do SBT lamenta 1ª Dia das Mães após morte da filha

Thays Brandão, mãe da atriz mirim Millena Brandão, lamentou o seu primeiro Dia das Mães sem a presença da filha. A jovem morreu no início de maio após internação por fortes dores de cabeça e ainda não há conclusão da causa da morte.

O que aconteceu

Mãe da artista compartilhou que a filha fazia questão de curtir a festividade ao seu lado com mimos. "Dia das Mães chegando e como você vai fazer falta aqui minha menina, nunca deixou passar em branco! Se preocupava em eu acordar com um café na cama, e aquelas cartinhas lindas que sempre fazia e deixava a semana inteira escondida para me entregar nesse dia".

Thays afirma que a Millena recebeu todo o seu amor e carinho e jamais irá esquecer os momentos juntas. "Não me arrependo de nada que fiz por você, meu amor, e faria tudo novamente! E como você está fazendo falta aqui e amanhã será um dia muito difícil para mim".

Primeiro Dia das mães sem você. Ainda tentando me acostumar que você não volta mais.

A morte de Millena Brandão

Millena Brandão morreu no último dia 2 de maio. Ela passou mal no dia 23 de abril, foi atendida no Pronto-Socorro Pedreira, onde recebeu o diagnóstico de dengue e foi liberada. O relato foi apresentado em boletim de ocorrência registrado pela mãe, Thays Brandão, no 101º Distrito Policial, localizado no jardim Imbuias, zona sul de São Paulo.

Nos dias seguintes, ela continuou a sentir-se mal, sendo levada ao UPA Dona Maria Antonieta e, posteriormente, transferida ao Pronto-Socorro Geral do Grajaú. No hospital, foi submetida a uma tomografia que apontou uma mancha, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), que requisitou exames periciais.

diz a nota oficial da SSP-SP

Splash apurou que documentos e protocolos serão analisados antes de um posicionamento público da família. A reportagem conversou com amigos dos familiares durante o velório de Millena Brandão, realizado na tarde de ontem. Os pais da atriz mirim só se manifestarão sobre uma suposta negligência após todos os registros e atendimentos serem devidamente verificados.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que será aberta uma sindicância para apurar como foi atendimento na UPA Dona Maria Antonieta. Em nota oficial, foi informado que um teste de dengue foi realizado no dia 28 de abril, e o resultado foi negativo.

Sem apresentar melhora clínica, foi solicitada às 7h59, do dia 29 de abril, a transferência via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp). Após sinalização da equipe para a regulação sobre gravidade do caso, às 10h54, a vaga foi concedida pelo Hospital Geral do Grajaú e a paciente foi transferida. A direção da unidade permanece à disposição para o que for necessário.

Secretaria Municipal de Saúde, em nota

O Hospital Geral do Grajaú divulgou que compartilhará todas as informações sobre atendimento em caso de solicitação da família. Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde destacou que a transferência da paciente ao Hospital das Clínicas só não foi realizada devido à instabilidade clínica — Millena sofreu paradas cardíacas em sequência.

A paciente chegou à unidade, no dia 29/04/2025, em estado crítico, com sinais de comprometimento neurológico grave. Embora a regulação tenha sido inicialmente autorizada, a equipe médica avaliou que o transporte representava alto risco à vida da criança naquele momento. A equipe multiprofissional do hospital presta total assistência à família, oferecendo acolhimento e todas as informações necessárias.

Secretaria Estadual de Saúde, em nota oficial

Pais de Millena ainda não sabem qual foi a causa oficial da morte da atriz. O corpo da criança foi liberado pelo IML na manhã de ontem. Splash entrou em contato com a instituição, que não passou informações sobre a realização de autópsia. A reportagem também buscou contato com o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) da USP, mas não obteve retorno.

Médicos suspeitaram da existência de um tumor cerebral após realização de exame. Foi identificada uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz mirim durante a internação. Porém, a equipe médica não confirmou oficialmente se tratar de um tumor ou de um cisto —e nem confirmou se este fator causou a morte de Millena.

Familiares optaram por não conversar com jornalistas durante o velório. A capela principal do Cemitério Campo Grande, localizado na vila São Pedro, na zona sul de São Paulo, permaneceu lotada durante a tarde de ontem com a presença de amigos e parentes. A cerimônia foi aberta ao público.