Lívia Andrade e Dona Déa se abraçam no Domingão após briga nos bastidores

Lívia Andrade e Dona Déa fizeram as pazes e se emocionaram no Domingão de hoje . Elas haviam brigado nos bastidores do programa e estavam sem se falar.

O que aconteceu

Briga de bastidores foi exposta — sem detalhes — após reconciliação de Dona Déa e Lívia Andrade no programa. Ato foi elogiado por Luciano Huck: "Que momento emocionante as duas ali, eu gostei".

O apresentador quis saber o que tinha acontecido para as duas estarem chorando e se abraçando. Dona Déa respondeu: "Eu falei 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?'. Vamos".

Luciano Huck falou que achou estranho o abraço e compartilhou que no começo do programa as duas eram muito próximas. "Não desgrudavam e, de repente, a gente não sabe o porquê, pararam de se falar".

Huck destacou que o rompimento nunca transpareceu na televisão. Lívia Andrade então falou: "Somos todas aqui mulheres de personalidades muito fortes porque todas sofreram muito ao longo da história. Os filhos de mães fortes tem uma maneira de defesa na vida, porque elas armam a gente assim, para a gente não passar pelo o que elas passaram".

"A gente é casca grossa, né, Dona Déa?!", disse Lívia. Luciano brinca: "Eu olhei e tava a Lívia Andrade com o bundão assim, mergulhada na Dona Déa Lúcia. Falei 'o que tava acontecendo? Elas tão brigando. Separa que era briga'. Era amor".

O mais legal é que ninguém nunca soube, porque a gente sempre se respeitou acima de qualquer coisa. É que a gente deixou de se fazer esse carinho. Lívia Andrade após fazer as pazes com Dona Déa