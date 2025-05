Influencer casado com 4 mulheres estuda para ser juiz de futebol na PB

Arthur Urso, 40, está se preparando para se tornar juiz de futebol profissional. Ele é famoso nas redes sociais por ser casado com quatro mulheres e compartilhar conteúdos sobre poliamor.

O que aconteceu

O plano de se tornar árbitro surgiu em conversa com suas quatro companheiras. Elas sempre acompanharam as partidas e se impressionavam com o fato de Arthur não torcer para nenhuma equipe. Urso, que jogava futebol, empolgou-se com a ideia de se tornar o primeiro praticante assumido do poliamor no esporte.

O influencer afirmou que buscou a Federação Paraibana de Futebol e iniciará estudos para se tornar árbitro ainda neste ano. "Em sequência, eu quero me especializar e partir para Rio de Janeiro e São Paulo", completou.

No quintal da nossa casa tem um minicampo de golfe. Sempre fazíamos pequenas 'peladas' ali, de 3 contra 3, e eu ficava como árbitro naquelas situações. Era muito cômico e engraçado.

Arthur Urso

Anderson Daronco, 44, é o árbitro favorito de Arthur Urso. "Eu sempre me identifico com ele porque sou 'fortão', tenho 95 quilos. Meu maior problema era saber se eu teria condicionamento para acompanhar essa juventude, pois já tenho 40 anos. Sempre admirei o Anderson justamente por ser mais preparado que muitos jogadores. Ele não para, mesmo com uma grande densidade muscular."

As pessoas falam muito do Fla-Flu, mas a minha meta é apitar uma final no Maracanã.

Arthur Urso

O influencer diz acreditar que vai gerar polêmica ao trazer o assunto poliamor para o futebol. "Eu acredito que o impacto será negativo, mas tudo vai conforme o resultado, né? Se você tiver carisma e profissionalismo, será fácil conquistar o público. Eu sou uma boa pessoa. Só me conhecem superficialmente."

Arthur Urso já chegou a ser casado com nove mulheres ao mesmo tempo. Ele realizou uma cerimônia em São Paulo há dois anos para celebrar a relação.