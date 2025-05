Mioto sobre música inédita para Ana Castela: Melhor não mexer em cocô seco

Gustavo Mioto, 28, confidenciou ter escrito uma música sobre o romance com Ana Castela, 21. O cantor, que terminou com a artista em dezembro do ano passado, não mostrou a canção para a ex por entender que há assuntos que não precisam ser revirados.

O que aconteceu

Além de revelar problema com Luísa Sonza, em participação no Sabadou com Virginia (SBT), o cantor revelou ter escrito uma canção sobre Ana Castela. Ele, no entanto, deixou claro que a letra é um desabafo e não tem intenção de gravar.

Eu não sei se vai sair. São coisas que, às vezes, a gente escreve porque precisa desabafar.

Gustavo Mioto

O artista se recusou a cantar um trecho da música após pedido de Virginia Fonseca, 26. Após pressão da plateia, Mioto explicou que não tem interesse em retomar um assunto já concluído em sua vida.

É melhor, não. É melhor não mexer em cocô seco. Assim, é impossível a gente viver alguma coisa com alguém, sentir alguma coisa por alguém igual à gente teve, e não escrever. Então, tudo bem.

Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram o relacionamento, em dezembro de 2024, mas não deram explicações sobre o motivo. O romance dos artistas sertanejos durou pouco mais de um ano ficou marcado por gravações de músicas em parceria, como "Fronteira", "É você quem me caiu tão bem", entre outras, e três términos.