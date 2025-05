'Gravei um filme sangrando': Calabresa lembra aborto antes da 2ª gravidez

Dani Calabresa, 43, lembra aborto espontâneo antes da segunda gravidez, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A humorista contou que em 2022 perdeu um bebê após engravidar naturalmente. "Perdi o bebê com nove semanas. Então fui para o hospital. Lembro de portas com bichinhos e uma porta normal. Entrei nessa porta. Me deram um remédio para ver se o meu corpo expelia o feto. Tive cólica, sangrou, demorou, e não saiu. Ele foi retirado no centro cirúrgico."

Era uma quinta, em São Paulo, e eu tinha um filme para fazer no Rio, com diárias sexta, sábado e segunda. Dani Calabresa

A artista lembrou que precisou gravar o filme com um absorvente para conter o sangramento. "Fui vestida de fada com um absorvente enorme que parecia um colchonete. Era um filme maravilhoso da Xuxa, "Uma fada veio me visitar". Estava só meu corpo, no automático, como se um controle remoto tivesse dado um "pause" na minha alma."

Quando terminou, dei o "play" no sofrimento. Chorei por uma semana. Dani Calabresa

Dani Calabresa estava com os óvulos congelados e tentou por meio da fertilização in vitro. "Foram três tentativas. Na primeira, um bom número de óvulos, mas muitos descartados. Tentei de novo em 2021 e não consegui. Na terceira, consegui mais alguns e, com "leite do papai", tivemos embriõezinhos congelados."

Dani anunciou a gravidez em janeiro deste ano e espera um menino. Ontem (10), ela gravou um vídeo para anunciar o nome do filho que espera com Richard Neuman.