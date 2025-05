Medo de atraso e vozeirão ao lado: como foi costurar look de Gaga em 3 dias

Lady Gaga, 39, escolheu dois looks com cores do Brasil para usar no show que fez em Copacabana, na semana passada. Shandra, Poseidon e Joselito The Clown, três drags brasileiras, fizeram parte da equipe que cuidou das roupas da cantora, ajustando figurinos e produzindo, do zero, três faixas.

Em conversa com Splash, elas contam como foi a experiência e revelam que viram e até ouviram Lady Gaga ensaiar durante o processo.

Poseidon, Shandra e Joselito assistiram o show da sacada do Copacabana Palace Imagem: Acervo pessoal

Nos bastidores

O convite para integrar a equipe veio da produção local, que já conhecia as drags. Elas trabalharam anteriormente como seamstresses —quem faz reparos nos looks— nas visitas de Shakira, Christina Aguilera, Madonna e Taylor Swift ao Brasil.

O trio era responsável por fazer ajustes de costura para garantir funcionalidade no palco. Os figurinos usados por Gaga no Brasil vieram prontos de Los Angeles, mas consertos eram necessários e havia apenas três dias para isso. "No look de 'Poker Face' os zíperes eram invisíveis e precisavam ser mais fortes devido à correria nos bastidores", explicou Shandra.

Gaga usando roupa de renda que precisou de zíper reforçado Imagem: Divulgação

Joselito ficou responsável pela manga do vestido que a diva usou ao abriu o show. Com medo de perder o horário, por morar distante do Copacabana Palace, ele chegou bem cedo no ateliê. "Isso funcionou muito ao meu favor", explicou ele, que estruturou a manga bufante da peça que era sua favorita do espetáculo.

No dia da apresentação, o trio brasileiro teve o desafio de produzir três faixas cravejadas de pedrarias. "Quando vi a faixa pronta no palco eu falei: 'Cara, eu do zero fiz aquela peça'", contou Joselito. Botaram as drags para colar pedra, que a gente nem gosta, né?", disse Shandra.

Shandra que fez parte da equipe de costureiros de Lady Gaga Imagem: Reprodução

Essa foi a primeira vez que as três drags trabalharam juntas em um show. Shandra comentou sobre a união do trio: "É incrível ver a nossa cena em algo tão grandioso."

Conservadores e as cores da bandeira

O visual de Lady Gaga, que usava verde, azul e amarelo, foi alvo de repercussão política. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) elogiou o figurino no Instagram com a frase: "Nossa bandeira jamais será vermelha."

As drags rebateram a ideia de que as cores carregam um viés político conservador. "A bandeira, as cores, pertencem a todos os brasileiros. Não é uma coisa só da direita.", disse Shandra. "Essas pessoas não entendem o que a Gaga representa", completou Joselito.

Dançarinos vestiram camisetas da seleção brasileira Imagem: Divulgação

O encontro com a diva

Apesar de não terem tido contato direto com Lady Gaga, o trio a viu de pertinho. A caminho do palco para ensaiar, a estrela passou em frente da porta de onde as drags estavam trabalhando e sorriu para o trio. "Foi muito especial e genuíno", disse Joselito.

Drag queen, Joselito The Clown, ficou responsável pelos ajustes no vestido de Gaga Imagem: Reprodução

Shandra conseguiu até ouvir a artista ensaiar. "Ela já estava aquecendo a voz no hotel, e nós, na sala ao lado, só ouvíamos. Que vozeirão! Ela é impecável.", completou.

É emocionante ver uma artista que sempre abraçou quem sofreu preconceito usar algo que toquei. Shandra

As três costureiras sonham em repetir a experiência em um possível show de Beyoncé em Copacabana. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, afirmou estar negociando a vinda da cantora no próximo ano. "Vestir Beyoncé seria incrível", conclui Shandra.