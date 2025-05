Prisão, agressão e invasão à escola: MC Ryan SP acumula polêmicas em meses

De Splash, no Rio

MC Ryan SP, 24, foi detido ontem por depredar o estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no interior de São Paulo, usando uma Lamborghini. Funkeiro foi solto após pagar fiança de R$ 1 milhão.

Essa não foi a primeira polêmica envolvendo o cantor nos últimos meses. Confira histórico:

Término conturbado e agressão

Na segunda-feira (5), Giovanna Roque, 25, anunciou o término do relacionamento com MC Ryan, com quem tem uma filha, nascida em dezembro de 2023. Giovanna acusou o funkeiro de ser "manipulador, narcisista e tóxico". "Eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém... Não se pode mudar quem não quer mudança".

Ryan se pronunciou negando qualquer traição. "Ia fazer uma semana que a gente tinha terminado. Ela foi viajar, eu vim para casa da praia com meus amigos e ela chegou de surpresa. Tinha umas meninas lá na casa de praia, mas eu não fiquei com ninguém. Eu não traí a Giovanna", disse nos Stories do Instagram.

Em setembro, imagens de Ryan agredindo Giovanna foram divulgadas. Ryan aparece chutar Giovanna e ameaçar jogar uma mala de viagem nela. As imagens foram divulgadas pelo Portal Leo Dias. Ao portal, o funkeiro disse que sabia ter errado e que as imagens acabariam com sua carreira.

Ostentação de carro e multas

O MC Ryan SP é dono de uma Lamborghini Huracán avaliada em cerca de R$ 4 milhões, o qual ostenta em publicações nas redes sociais. No capô do veículo há uma homenagem a MC Kevin, que morreu em 2021. "Inesquecível", descreve uma das estampas adesivadas ao lado do rosto de MC Kevin.

Ele, aliás, ostenta "coleção" de multas de trânsito. Em vídeo publicado em junho do ano passado, funkeiro mostra mais de 20 multas em veículos diferentes, em São Paulo, onde reside, e no Rio de Janeiro. "Será que alguém tem mais multa do que eu aí? Multa pra c*ralho!", ironizou ele, aos risos, no fundo da gravação.

MC Ryan MC com a então namorada e a Lamborghini com homenagem a MC Kevin Imagem: Reprodução/Instagram @imcryansp

Processo por invadir escola

Ryan está sendo processado por danos morais pela coordenadora de organização escolar Ana Paula de Lima Paiva após "invadir" uma escola pública em novembro de 2023. Na ocasião, ele entrou na instituição, em São Paulo, se passando por aluno.

Ele se "disfarçou" com máscara facial e moletom, e conseguiu entrar na sala de aula. Foi reconhecido pelos alunos, que começaram a causar certo tumulto. Todo o episódio foi registrado nas redes sociais.

Ana Paula diz que foi processada administrativamente e obrigada a deixar suas funções. Passou a realizar tratamento psicológico, além do custo com a defesa no processo administrativo. Ela pede R$ 104 mil em indenização (R$ 100 mil por danos materiais e R$ 4 mil por danos morais).

Lago artificial de R$ 5 milhões

Ryan se inspirou em Neymar Jr., 32, para construir um lago artificial na mansão onde vive, em São Paulo. O funkeiro investiu nada menos que R$ 5 milhões na construção do espaço. Segundo a revista Quem, o projeto foi construído ao lado da quadra particular de beach tennis de Ryan, feita com areia de praia, e inaugurado em junho.

Ele criou o lago em homenagem à filha, Zoe. O espaço possui uma área mais rasa, adaptada a crianças, para que a filha possa se divertir, além de um deck de madeira para uso dos adultos.

MC Ryan SP construiu lago artificial para filha, Zoe; pequena tinha oito meses quando construção foi finalizada Imagem: Reprodução/Instagram

Passaporte negado

Ryan precisou cancelar uma turnê internacional em 2024 após ter o visto de trabalho negado pelo Consulado dos Estados Unidos. "Preciso mandar um recado à galera dos Estados Unidos. Tô agora no Consulado com a minha equipe e fui reprovado por causa da segurança. O visto de trabalho foi reprovado, mas o de turismo, que é o de 10 anos, eu tenho. Acabei de ser reprovado, é a maior m*rda", disse ele em julho do ano passado.

Ryan lamentou o ocorrido. "Meu visto de trabalho foi reprovado e eu não vou conseguir fazer os shows dos Estados Unidos. Esperei muito tempo para voltar porque a primeira vez que eu fui, foi uma experiência incrível. Maior tiração, papo reto! Sonhos dos 'trutas' indo pro lixo por causa de terceiros, mas, vou fazer o que".

Violência contra mulher, denuncie!

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -- a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.



A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.



Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.