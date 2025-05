William Bonner se despede do Vaticano após cobertura do conclave

William Bonner publicou hoje (10) alguns registros da sua cobertura do conclave, no Vaticano, que elegeu o novo papa, Leão XIV, na última quinta-feira (8).

O que aconteceu

O apresentador do Jornal Nacional postou fotos ao lado da sua equipe para agradecer a cobertura. "Fomos os últimos a deixar a estrutura metálica que nos serviu de estúdio nesses dias de Vaticano."

Bonner aproveitou para se desculpar com a jornalista Erin Burnett. "Bom momento para pedir desculpas à equipe da nossa vizinha, Erin Burnett, pelo barulho involuntário que produzimos nos momentos mais agitados do nosso trabalho. Mas a missão está cumprida."

Pra eles e pra nós. Como dissemos, ao nos despedirmos: "Vida longa ao Papa Leão XIV." William Bonner

A cobertura de William Bonner foi marcada pelo climão com a jornalista Ilze Scamparini. Ontem, Ilze explicou o que aconteceu ao agradecer Bonner pela cobertura.