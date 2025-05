The Town anuncia Backstreet Boys como headliner e terá shows de J Balvin, Iza e Jota Quest

O The Town anunciou neste sábado, 10, mais quatro atrações para a edição 2025. O Backstreet Boys volta ao Brasil como atração principal do palco Skyline, e a Cidade da Música receberá também J Balvin, Jota Quest e Iza.

O Backstreet Boys volta ao País pela primeira vez desde 2023, e promete uma apresentação histórica com hits como I Want It That Way e Everybody (Backstret’s Back). O grupo será headliner do palco Skyline, o principal do evento, em 12 de setembro.

No mesmo dia, o Jota Quest será responsável por abrir as apresentações no Skyline. A banda está atualmente em turnê comemorando 25 anos de carreira.

Já no dia 14 de setembro, Iza será o show de abertura do palco Skyline, e deverá misturar hits de seu disco de estreia, Dona de Mim (2018), e canções do álbum Afrodhit (2023).

Depois, o colombiano J Balvin dá sequência às apresentações. Cinco vezes vencedor do Grammy Latino e do VMA, o cantor e compositor levará o reggaeton para o Autódromo de Interlagos. Seus sucessos incluem músicas como Mi Gente, La Canción, com Bad Bunny, Ginza e Downtown, da parceria com Anitta.

Vale lembrar que Camila Cabello e Katy Perry já estão confirmadas para o Skyline no dia 14. Portanto, com os novos anúncios, o line-up do palco para o último dia do evento já está completo.

A segunda edição do The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop, Mariah Carey e Jessie J também estão entre as atrações confirmadas.

The Town 2025:

Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

Onde: Autódromo de Interlagos - São Paulo/SP

The Town Card: Troca para o dia escolhido a partir de 16 de maio - ingressos na modalidade já estão esgotados

Pré-venda de ingressos para clientes Itaú: 20 de maio, a partir das 12h, no site da Ticketmaster

Venda de ingressos para o público geral: 27 de maio, a partir das 12h, no site da Ticketmaster