Solteira, Gracyanne Barbosa posa de biquíni fio-dental e faz proposta

Gracyanne Barbosa, 41, compartilhou um vídeo usando biquíni fio-dental e fez uma proposta ousada.

O que aconteceu

A ex-BBB apareceu com um biquíni rosa passando óleo no corpo. "Vem passar olhinho no meu corpinho."

Nas imagens, a ex-esposa de Belo aplica óleo no corpo, se exercita um pouco e mostra o corpo suado. "O nome disso é disciplina", disse um. "Sempre gata", escreveu outro.

Após a saída do BBB 25, Gracyanne contou que estava difícil voltar a fazer os treinos que já estava acostumada antes de ser confinada. Na ocasião, a influenciadora ainda disse que "engordou perereca" no reality.