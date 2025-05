Selton Mello comemora três anos sem cigarro após 25 anos fumando

Selton Mello, 52, comemorou os três anos livre do cigarro após 25 anos como fumante.

O que aconteceu

O ator publicou um longo texto em suas redes sociais, na manhã de hoje (10), para dar detalhes sobre como conseguiu abandonar o vício. "Sentia um cansaço que não passava. Compreendi que o cigarro estava sugando meu fôlego, comendo minha energia. Era o fim dele na minha vida. Não troquei por vape, não usei adesivo."

Decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Espiritualmente aquilo não me pertencia mais. O início foi muito difícil, desesperador, muita ansiedade, fissura, mas não impossível. Passei a comer bem mais, engordei bastante, mas sabia que depois eu equalizava isso, tudo valia a pena. Selton Mello

O artista também falou das consequências dessa decisão. "Demorei 6 meses pra tomar algum drink, muito medo de uma recaída. Um dia testei um vinho com os amigos, e deu certo, zero vontade de fumar. Café, eu demorei mais de 1 ano pra tomar de novo, medo enorme de associar. Hoje, tomo café tranquilamente."

Selton Mello ainda falou o que o motivou a largar o cigarro. "Sabe o que mais me ajudou nos primeiros meses do processo? A percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo!"