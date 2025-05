Preta Gil, em tratamento contra câncer, compartilha momentos com Tony Bellotto em hospital

Preta Gil usou os stories do Instagram na noite desta sexta-feira, 9, para relembrar algumas das visitas que recebeu durante sua internação. Entre os registros, ela repostou uma foto ao lado do guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, que enfrentou uma cirurgia em abril após diagnóstico de câncer no pâncreas.

Ambos estiveram sob os cuidados da médica Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Bellotto recebeu alta hospital no dia 30 de abril.

A imagem publicada por Preta foi originalmente publicada pela modelo Emilie Rey, ex-nora da cantora. Também aparecem no clique a atriz Malu Mader, mulher de Bellotto, e a atriz Alice Wegmann, atualmente no ar como Solange Duprat no remake da novela Vale Tudo. "Amor infinito", escreveu Emilie na legenda da publicação.

Tratamento experimental

Desde 2023, Preta Gil enfrenta um câncer no intestino. Entre os primeiros sinais que a fizeram buscar ajuda médica, estavam constipação intensa, fezes achatadas, com presença de muco e sangue. Desde o diagnóstico, ela passou por diversas internações e etapas de tratamento.

Mais recentemente, em março, Preta relatou que os tratamentos disponíveis no Brasil haviam se esgotado. Em entrevista ao Domingão com Huck, contou que pretende buscar novas possibilidades nos Estados Unidos. A viagem, segundo ela, deve ocorrer na próxima semana, quando deve iniciar um tratamento experimental em um hospital americano.