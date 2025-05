Do bom elenco à visão mística, especialistas explicam sucesso de 'A Viagem'

"A Viagem" (Globo) ganha sua terceira reprise na TV aberta a partir da próxima segunda-feira no Vale a Pena Ver de Novo. Sendo uma das tramas mais reprisadas e sempre presente no imaginário popular, Splash conversou com especialistas para entender o que torna a história de Ivani Ribeiro tão especial.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Melodrama clássico

"A Viagem" conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que, após a morte, decide se vingar daqueles que julga serem os responsáveis por seus infortúnios em vida. Entre eles, está Otávio Jordão (Antonio Fagundes), homem pelo qual a irmã do vilão, Diná (Chistiane Torloni) se apaixonará. O amor de Diná e Otávio ultrapassará vidas e vencerá até mesmo a morte.

Já na sinopse inicial da trama, uma característica já aparece como ponto positivo para especialistas: a fácil identificação dos mocinhos e dos vilões. Além disso, o pesquisador Valmir Moratelli, da PUC-Rio, acrescenta o arco dramático que permite reviravoltas sem a famosa barriga —jargão para vácuos dramáticos que surgem quando a trama se estende demais. "'A Viagem' não sofre disso, pelo contrário, vários ganchos que permitem o telespectador ficar seguindo", diz ele.

A novela de Ivani Ribeiro, que já havia escrito essa mesma história na TV Tupi, em 1975, abraça o melodrama, gênero comum nas telenovelas. Para Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia pela USP, um acerto desde sua primeira versão, que ganhou foi melhorada ainda mais com a escolha do elenco. Christane Torloni, Antônio Fagundes e Guilherme Fontes são exemplos de artistas que são lembrados até hoje por seus papéis tão emblemáticos em "A Viagem".

É um assunto que pouco debatemos no Brasil. Como um sucesso televisivo depende muito de uma boa escalação. Talvez, por isso, esse seja um tema bastante comentado hoje. Antes de 'Vale Tudo' estrear, parece que a novela já está sendo exibida há três, quatro meses. Porque muito foi discutido sobre quem faria Maria de Fátima, quem faria Odete Roitman, que são personagens já conhecidos. 'A Viagem' é uma novela que deu certo com aqueles atores, fazendo aqueles personagens.

Valmir Moratelli

'Assuntos existenciais'

"A Viagem" traz a filosofia kardecista para o centro da novela e comove mesmo quem não tem o espiritismo como religião. "Durante mestrado na USP, vez ou outra saboreava um bom café na residência de Ivani Ribeiro. E a minha constatação, em especial ao conversar com ela, é de que todo o sucesso da novela advinha do fato de trazer um conforto a todos nós que já perdemos para a 'pátria espiritual' um ente querido, um amigo, um cachorrinho...", constata Mauro Alencar.

Seja lá qual tenha sido a nossa ligação ou relação aqui no plano terreno, é um alívio saber que existe uma conexão entre o céu e a terra, entre os encarnados e os desencarnados e que, por fim e ao cabo, a pátria material une-se à pátria espiritual, pois a vida é uma viagem.

Mauro Alencar, autor do livro "A Hollywood Brasileira - Panorama da Telenovela no Brasil".

Valmir Moratelli concorda e destaca que a questão da vida após a morte atravessa qualquer religião. "Todos que têm algum tipo de religião, em algum momento param para pensar sobre isso. Então é uma novela que toca num assunto existencial. Ela trata de um assunto que a gente não vê muito em novelas. E essa questão é exposta de uma forma muito clara e contundente, uma defesa de uma visão religiosa".

A autora foi muito feliz no momento em que ela utilizou essa visão mais mística, mais religiosa, e isso faz com que as pessoas se aproximem de uma narrativa que permite sonhar, que permite não julgar se está certo ou errado, que está fora da esfera da realidade. Costumamos dizer que as novelas brasileiras têm um pé na realidade, que o contexto social e político atravessam muito as nossas narrativas televisivas. 'A Viagem' talvez seja um ponto fora da curva nessa questão, porque apresenta um outro tipo de drama.

Valmir Moratelli