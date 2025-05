Juntos há quase 4 anos, namorada de Joaquim Huck é discreta; conheça

Joaquim Huck, 20, tem um relacionamento com Manoela Esteves, 20, desde 2021, diferente do irmão, Benício, 17, que se envolveu em uma polêmica com a namorada Duda Guerra, 17, na última semana.

Sobrou para Angélica se pronunciar após a nora expor que uma outra menina pediu para seguir Benício nas redes sociais.

O que aconteceu

Diferente do irmão, Joaquim Huck mantém sua relação com Manoela longe dos holofotes. Um pouco mais tímida, Manoela tem seu perfil no Instagram privado, mas mostra dicas de maquiagem no TikTok.

O casal também faz raras aparições públicas.

Em 2024, o colunista Lucas Pasin flagrou o casal curtindo o Vipão do Rock in Rio.Cinco seguranças fizeram a escolta de Joaquim e Manoela.