Morre Madruguinha do Brasil, humorista do SBT, aos 62 anos

O humorista Jaison da Silva, conhecido popularmente como Madruguinha do Brasil, morreu na noite de ontem, aos 62 anos, de infarto.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelos administradores das redes sociais do artista. "Amigos e fãs do Madruguinha, a notícia não é muito boa. Nosso grande Jaison, famoso Madruguinha, veio a óbito nessa noite. Ele teve um ataque fulminante", comunicou o perfil de humorista, que era sósia do personagem Seu Madruga, do seriado Chaves.

Além do anúncio do falecimento do artista, os administradores do perfil de Jaison publicaram um print do irmão do humorista pedindo ajuda para custear o enterro. "Galera, a família do Madruguinha é muito humilde e eles pediram para eu postar o pix. Qualquer valor que seja para poder ajudar no gasto do velório será bem-vindo".

O SBT, que tinha Madruguinha em seu casting como integrante do programa The Noite, publicou uma nota de pesar. O programa comandado por Danilo Gentili irá homenagear o artista na próxima segunda-feira (12).

O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje (dia 10), do humorista Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa 'The Noite' com Danilo Gentili. Na próxima segunda-feira, 12 de maio, o programa prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do 'The Noite' e por todos do SBT. SBT, em comunicado oficial

Quem era Madruguinha do Brasil?

Jaison da Silva era morador da cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. O artista continua mais de 300 mil seguidores em seu perfil no Instagram e dividia fotos e vídeos de seu trabalho como sósia do Seu Madruga.

Ao "Jornal de Jundiaí", Madruguinha contou que recebeu o apelido de um amigo e decidiu se caracterizar como o famoso personagem do seriado "Chaves". "Ele sempre dizia que eu era idêntico ao personagem. No início não gostei, fiquei bravo! Mas percebi que a galera curtiu e me acostumei", disse.

A repercussão da caracterização, segundo Jaison, chegou até Danilo Gentili, que passou a chamá-lo para participar do The Noite. Assim, ele teve a oportunidade de conhecer outros artistas que sobrevivem de apresentações como sósias.

Ainda na entrevista, Jaison dividiu que chegou a trocar mensagens até mesmo com Esteban Valdés, o filho de Ramón Valdés, interprete do Seu Madruga. "Trocamos mensagens pelas redes sociais. Ele me diz que sou idêntico ao seu pai! Para mim é uma honra."