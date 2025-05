MC Ryan paga fiança de R$ 1 mi e é solto após prisão por depredar estádio

O cantor MC Ryan SP foi solto na tarde de hoje após pagar fiança, confirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele foi preso na madrugada após fazer manobras com carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP). Soltura foi mediante pagamento de R$ 1 milhão de fiança.

O que aconteceu

Funkeiro fez show no interior de São Paulo antes de depredar gramado com "cavalinho de pau". A Justiça paulista determinou o pagamento de fiança para que ele respondesse em liberdade em audiência de custódia ocorrida de manhã, informou o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) a Splash.

MC Ryan SP pagou R$ 1 milhão de fiança. Além disso, o TJSP determinou que Ryan comparecesse mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades. Caso descumpra, ele terá prisão preventiva decretada.

O cantor também está proibido de mudar de endereço ou se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem autorização judicial prévia. A partir de agora, o MC também não pode mais frequentar bares, pontos de vendas de drogas, casas de prostituição ou locais que tenha consumo de álcool e/ou drogas.

"O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde, posteriormente, liberado provisoriamente após pagamento de fiança", informou a SSP em nota. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Piracicaba.

Conforme o TJSP, o autuado está proibido de fazer qualquer declaração, comentário, publicação ou menção, direta ou indireta. Restrição é para as redes sociais, plataformas digitais, aplicativos de mensagens ou quaisquer meios de comunicação eletrônica, acerca dos fatos investigados nos autos, devendo manter rigoroso sigilo do caso".

O cantor publicou uma foto em uma estrada no meio da tarde. Ele não escreveu onde estava nem comentou o episódio.

MC Ryan SP postou story em estrada no meio da tarde deste sábado (10) Imagem: Reprodução/Instagram @imcryansp

Entenda o caso

O cantor viajou a cidade de Piracicaba para realização de um show, às 23h, de ontem (9). Uma hora antes de subir ao palco, o cantor realizou manobras de "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba e o ato causou danos ao gramado.

O artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio. "Fui fazer o show, cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim. Estou na delegacia para prestar depoimento, certo? Só pra vocês não verem outro tipo de notícia fake. Não ofereci risco pra ninguém. Só vou prestar esclarecimento", publicou o cantor, nos stories do Instagram.

O funkeiro se mostrou inconformado por contratante envolver a polícia no caso. Segundo ele, houve uma negociação após a represália pela brincadeira e parte do valor acordado foi pago.

O contratante esperou eu subir no palco pra fazer o show pra depois chamar a polícia pra mim. Não entendi o porquê ele fez isso, já que está com o meu dinheiro na conta dele. Eu dei um cavalinho de pau na grama, ele pediu R$ 70 mil pra nós, foi mandado R$ 20 mil, Por causa que o pix excedeu o horário, ele chamou a polícia e nos conduziram pra delegacia na madrugada. Fui conduzido pra delegacia por um cavalinho de pau onde não oferecia risco pra ninguém.

Ainda no relato publicado no Instagram, Ryan afirma que topou pagar R$ 70 mil para encerrar o assunto sem polêmica. "Primeiro, ele veio numa ideia de mandar R$ 1 milhão pra ele e falei: 'impossível isso, tá doido. Depois, ele disse: 'deixa só R$ 250 mil que te libero' e falei: 'mano, não tenho esse dinheiro pra agora'. Aí, ele falou o seguinte: 'me manda R$ 70 mil' e pra evitar burburinho topamos pagar. Mandei R$ 20 mil e ele fez o escarcéu."

Splash procurou a Polícia Civil de São Paulo para colher mais informações do ocorrido com Ryan. Segundo o boletim de ocorrência, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio e o caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo a vida de outrem".