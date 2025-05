Marcus Buaiz celebra 1 semana de casado com Isis Valverde: 'Amor constrói'

Marcus Buaiz, 45, celebrou uma semana de seu casamento com Isis Valverde, 38.

O que aconteceu

O empresário publicou um vídeo com momentos da cerimônia. "Há uma semana, vivi um dos dias mais marcantes da minha vida. Recebi a bênção do nosso casamento, celebrei o amor, a união e a presença.", escreveu.

Mas, mais do que isso, estava cercado do que realmente importa: a minha família. Cada olhar, cada abraço, cada sorriso me lembrou o que me move: estar junto, com verdade. Marcus Buaiz

Ele continuou. "Esse vídeo é mais do que uma lembrança. É um pedaço de história. E a prova de que o amor constrói, une e fortalece — com respeito, presença e intenção. Obrigado por serem direção, força e sentido."

Nos comentários, Isis se declarou ao marido. "Te amo."

A cerimônia

A lista de convidados teve entre 150 e 200 pessoas. Entre os nomes, estiveram Thiaguinho e Carol Peixinho, Mariana Ximenes e Renato Góes.

O casal pediu que os convidados não usassem seus celulares durante a cerimônia. A ideia era "garantir a privacidade de todos". Caso o pedido não fosse suficiente, eles também instalaram uma torre que bloqueia o sinal do celular na área em que o casamento será celebrado.

O casal reservou o aeroporto inteiro. Para garantir a privacidade dos convidados, o aeroporto da cidade em que o casamento vai acontecer será fechado apenas para quem comparecer ao evento.

Marcus e Isis orientaram o uso de tons suaves e cores pastéis. As cores preto e vermelho devem ser evitadas, assim como saltos finos.

A lista de presentes tem valores variados. Os noivos disponibilizaram uma lista com sugestão para os convidados com preços que variam de R$ 197 (um mini processador de alimentos) a R$ 42 mil (um passeio de helicóptero na Sardenha, onde o casal deve passar a lua de mel).