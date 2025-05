Gary Oldman elege os 10 melhores filmes da história; três são franceses

Vencedor do Oscar por "O Destino de Uma Nação" (2017), Gary Oldman, 67, tem carreira consolidada não só como ator, mas como produtor e diretor. Por sua vasta experiência, o astro britânico foi um dos convidados a participar da votação de melhores filmes de todos os tempos da revista "Sight and Sound", em 2022. Splash elencou os preferidos de Oldman a seguir.

1. 'O Boulevard do Crime' (1945) - Marcel Carné

Na Paris do século XIX, a atriz Garance se envolve com quatro homens apaixonados por ela. São eles: um mímico, um criminoso, um aristocrata e um ator. Dividido em duas partes, o filme é uma homenagem ao teatro, como mesmo frisou, em 1945, o diretor. Recebeu uma indicação ao Oscar por Melhor Roteiro Original (1947), mas não venceu. Disponível no UOL Play.

Cena de 'O Boulevard do Crime' Imagem: Divulgação

2. 'A Conversação' (1974) - Francis Ford Coppola

Harry Caul é um especialista em escutas que vive obcecado com sua privacidade. Após gravar uma conversa aparentemente banal entre um casal, ele começa a desconfiar de que pode estar envolvido, indiretamente, em um possível assassinato. O suspense psicológico mergulha em temas como vigilância, culpa e paranoia. Foi indicado a três Oscars (incluindo Melhor Filme e Melhor Roteiro Original), mas não venceu. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Disponível na Apple+.

Cena de 'A Conversação' Imagem: Reprodução

3. 'Oito e Meio' (1963) - Federico Fellini

Aborda a vida de um diretor de cinema que entra em crise criativa enquanto tenta realizar seu novo filme. Em meio a pressões da equipe, memórias da infância, fantasias e frustrações, ele embarca em uma jornada onírica que mistura realidade e imaginação. Reflexo autobiográfico de Fellini, é uma das obras mais influentes do cinema moderno. Venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Figurino em preto e branco. Disponível no Telecine.

O ator Marcello Mastroianni em cena de "Oito e Meio" Imagem: Reprodução

4. 'Os Incompreendidos' (1959) - François Truffaut

Neste longa, Antoine Doinel é um garoto incompreendido pelos adultos. Rejeitado por pais e professores, busca liberdade em uma Paris que o sufoca. Um marco da Nouvelle Vague. Oscar: Indicado a Melhor Roteiro Original. Truffaut venceu Melhor Diretor em Cannes. Disponível no Telecine.

Cena de 'Os Incompreendidos' Imagem: Divulgação

5. 'Dr. Fantástico' (1963) - Stanley Kubrick

Trata-se de uma sátira mordaz da Guerra Fria, em que um general norte-americano enlouquece e ordena um ataque nuclear à União Soviética. O presidente e seus assessores tentam evitar a catástrofe, enquanto o cientista Dr. Strangelove propõe soluções absurdas. É uma crítica à lógica militar e à corrida armamentista. Foi indicado a quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, Diretor e Ator (Peter Sellers), mas não levou nenhuma. Disponível no Apple+ e Telecine.

'Dr. Fantástico' tem Peter Sellers em três papeis diferentes Imagem: Divulgação/Sony Pictures

6. 'Amor à Flor da Pele' (2000) - Wong Kar Wai

Em Hong Kong nos anos 1960, dois vizinhos descobrem que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. Aproximam-se em meio à dor, mas se esforçam para não repetir os erros de seus parceiros. Estilizado, sensível e melancólico, é considerado uma das obras mais belas do cinema contemporâneo. Venceu diversos prêmios internacionais e consolidou Wong Kar Wai como referência mundial. Disponível no MUBI.

'Amor à Flor da Pele' (2000), de Wong Kar Wai Imagem: Divulgação

7. 'O Salário do Medo' (1953) - Henri-Georges Clouzot

Neste longa franco-italiano, quatro homens precisam transportar nitroglicerina por estradas precárias na América do Sul. Cada solavanco pode ser fatal. Um suspense tenso e claustrofóbico, que explora coragem, desespero e sobrevivência. Venceu o Urso de Ouro em Berlim e a Palma de Ouro em Cannes, mas não foi indicado ao Oscar. Disponível no Belas Artes à La Carte.

Cena de 'O Salário do Medo' Imagem: Divulgação

8. 'Os Maridos' (1970) - John Cassavetes

Após a morte de um amigo, três homens decidem largar tudo. Procuram sentido em meio à bebedeira, confusão e reflexões sobre a vida. É uma espécie de drama cru e improvisado, marca registrada de Cassavetes. Não está disponível no streaming.

'Os Maridos', filme de 1970 Imagem: Divulgação

9. 'Roma, Cidade Aberta' (1945) - Roberto Rossellini

Durante a ocupação nazista em Roma, membros da resistência italiana enfrentam perseguição, tortura e morte. O filme do célebre Rossellini acompanha a luta de personagens reais e ficcionais por liberdade, retratando a brutalidade da guerra e a dignidade dos oprimidos. É considerado um dos marcos fundadores do neorrealismo italiano. Disponível no UOL Play.

Cena do filme 'Roma, Cidade Aberta' Imagem: Divulgação

10. 'O Vento nos Levará' (1999) - Abbas Kiarostami

História gira em torno de um engenheiro que chega a um vilarejo no Irã para filmar um ritual funerário. Mas precisa esperar, pois a anciã local demora a morrer. Enquanto espera, ele é confrontado com o ritmo da vida rural e reflexões sobre a existência. Considerado pela crítica especializada um dos melhores filmes de Kiarostami. Recebeu o Grande Prêmio do Júri em Veneza. Disponível no Telecine.