Em reality para melhorar relação, mulher descobre orgia de namorado com 6

Tanith, 30, e Mark, 40, entraram em reality show de casais para melhorar a relação.

O que aconteceu

Nesta semana, estreou a terceira temporada do reality britânico "Open House" no Channel 4, que Tanith e Mark foram escalados — eles querem melhorar o relacionamento. O programa junta casais em uma mansão com pessoas não-monogâmicas dispostas a realizar fantasias dos comprometidos.

O casal pensava em ter filhos, mas Tanith flagrou uma traição de Mark com um ano de namoro. "Tiramos um tempo para nós mesmos e percebi que ele valia a pena", falou Tanith no programa.

Com a nova chance e agora com 2 anos e meio de relacionamento, eles decidiram entrar no reality. Mark chegou a admitir que tinha "tendência a ser infiel" no passado: "Acho que é a sensação de ser desejado ou de que alguém se sente atraído por você. Provavelmente é não se sentir bem consigo mesmo, então você procura isso através de outras pessoas", avaliou, segundo o Daily Mail.

Tanith sugeriu que eles abrissem o relacionamento e tentassem ser não-monogâmicos, porque, segundo ela, o amor por Mark era maior e esse seria um caminho certo a explorar.

No programa, eles abririam o relacionamento separadamente: isso significa que teriam que viver momentos sexuais com outras pessoas sem ser em casal. No primeiro episódio, cada um foi para uma festa diferente: enquanto Tanith não se sentiu atraída por ninguém na festa de estreia, Mark participou de brincadeiras quentes e levou seis mulheres de uma vez para sua cabana no resort, terminando a noite em uma orgia.

Enquanto esperava o namorado e sem imaginar o que descobriria, Tanith abre a janela de seu quarto e olha para a cabana de Mark se perguntando o que ele estava fazendo. Prévia do segundo episódio mostra Mark com Tanith, que diz para ele: "Fui muito humilhada".

Effy Blue, uma especialista em relacionamentos monogâmicos que faz parte do reality, pergunta a eles se algum limite foi ultrapassado e Tanith cai no choro visivelmente abalada.

"Construímos memórias, fizemos companheiros para a vida toda... e consegui manter o fogo aceso sem queimar a casa toda. Mal podemos esperar para partilhar a nossa história com todos vocês — crua, real e cheia de surpresas", escreveu o perfil do casal no final de abril dias antes da estreia do reality.