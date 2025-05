De lingerie, Carolina Dieckmann mostra vídeo montando look: 'A mãe está on'

Carolina Dieckmann, 46, mostrou para os seguidores como montou seu look para curtir o fim de semana.

O que aconteceu

A atriz surgiu em um corredor para mostrar a troca de roupas. Primeiro ela estava usando uma lingerie quando trocou por um body cavado. Carolina Dieckmann disse que estava "on": "Lookinho. A mãe tá ON hein???".

Em seguida, ela descreveu as peças usadas. "Calça vintage bem baixinha, com body cavado, e uma jaqueta de couro por cima... Quem vai? Boraaaa. Beijo!".

A atriz ainda interagiu com as seguidoras. "Maravilhosa, porém essa calça de [cintura] baixa e dá até gastura kkkkk", escreveu uma fã. "Eu tinha enjoado, passei anos sem gostar... agora tô apegada de novo. Me julguem!!!", respondeu Dieckmann.

Veja: