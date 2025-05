Após parceria e 'terapia' com Fábio Jr, Gustavo Mioto vai gravar nos EUA

Gustavo Mioto acabou de lançar uma turnê, mas traça novas metas para a carreira. Uma delas está no coração do country americano.



"Viajo para Nashville [capital do Tennessee] para gravar algumas músicas, outras já estão prontas. O projeto está andando", contou o sertanejo ao TOCA, no dia da estreia de 'Atemporal', no Villa Country, em São Paulo, no último dia 30.

"Eu estou muito feliz com o resultado que a gente já tem hoje e muito ansioso para ver o que a galera vai achar ", disse Mioto, antes de subir no palco.

Para o cantor, o show simboliza uma nova fase na carreira. Conta com cenografia moderna e uma sonoridade que mescla o sertanejo com nuances pop.

"Tem muito eu nesse projeto. Eu acho que é muito importante na turnê e no álbum ter a personalidade do artista."

Gustavo Mioto fez o show de estreia de "Atemporal" no Villa Country, em São Paulo Imagem: Lipe Regis

Romantismo atemporal

Faz parte dessa personalidade o romantismo sem freios. Não a toa, Gustavo recebia naquela noite de estreia o cantor Fábio Jr., que participa do projeto em duas faixas: a regravação do clássico "20 e Poucos Anos" e a inédita "Amor É Para Poucos".

"Ele é um grande ídolo meu. Não só na hora de interpretar as músicas, mas na hora de compor também. Dentro do estúdio, eu pensei muito nele: como ele faria, como ele escreveria", sobre sua referência na carreira.

Segundo Mioto, tudo fluiu naturalmente e com muita parceria. "Ele foi muito gentil comigo desde o começo. Além de tudo, ainda foi meu professor e meu terapeuta", relembrou.

A respeito da expectativa com o novo trabalho, Gustavo disse que "Atemporal" é eclético e transita por diversos sentimentos. "A gente lançou o terceiro EP que tem 'Apocalipse' e as duas músicas com Fabio Jr. Tem o 4 pra lançar ainda. Cada parte é especial, tem sentimento e, por isso, é muito difícil elencar a que eu mais gosto do disco", revelou.

Show inédito de Gustavo Mioto, "Atemporal" traz nova cenografia e setlist repaginado Imagem: Lipe Regis

Como foi o show?

No show que abriu os trabalhos, ou como o cantor gosta de chamar, "Mioterapia", teve pedido de namoro na plateia durante o hit "Contramão", um desfile de sucessos como "Solteiro Não Trai", "Eu Fujo", "Fake News", "Nada Com Nada", "Eu Gosto Assim" e um público ansioso em vivenciar essa nova fase do músico que já tem data para voltar.

Ao se despedir, Mioto garantiu que volta a se apresentar na capital paulista em 1° de novembro, no Espaço Unimed.