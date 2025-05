Clima pesou em 'Bambuluá': Como Angélica foi parar em treta teen do filho

Angélica, 51, foi parar no meio de uma treta envolvendo o filho Benício Huck, 17, e a nora, Duda Guerra, 16. A polêmica, que colocaria a população de "Bambuluá" de pernas pro ar —em referência ao programa infantil apresentado pela loira no início dos anos 2000—, ontem, foi o assunto mais comentado no mundo dos famosos.

Mas, afinal, como o nome da apresentadora entrou na história? O perfil da artista curtiu um comentário que fazia referência à nora no Instagram. A publicação dizia: "Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada, com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem".

Não demorou para o "descuido" ser percebido pelos fãs e pela imprensa. Logo, o assunto "Angélica curte comentário" foi parar nas redes sociais e sites especializados na cobertura de celebridades. A repercussão foi tão grande que a apresentadora, conhecida pelo comportamento discreto, precisou soltar um pronunciamento.

O que a loira disse

Ela classificou o episódio como "doloroso" e relembrou como foi crescer como uma pessoa pública. "Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional".

Angélica, ao perceber "a distorção do que estava sendo dito", pediu para que sua equipe de redes sociais agisse para conter a situação, "removendo comentários inapropriados ou ofensivos". No entanto, "durante o processo um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido".

Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo... Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense, juntos, os ambientes que estamos criando online.

Ainda perdido? Entenda a polêmica

Angélica compartilhou pronunciamento no Instagram Imagem: Reprodução/Globoplay

Treta envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e outros influenciadores estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela Braga surgir sozinha em suas postagens, foi especulado que ela estaria sendo excluída. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda Guerra não gostou que ela pediu para seguir Benício no Instagram. Ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi grosseira com ela.

Nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" —conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.

Outras influenciadoras famosas como Liz Macedo (4,5 milhões) e Júlia Pimentel (3,5 milhões) também se pronunciaram nas redes sociais.

Mães se pronunciaram

Vanessa Macedo, mãe de Liz que estava na viagem, se pronunciou. Sem citar nomes, disse que Antonella construía uma "narrativa para criar mocinho e vilão".

Ela confirmou que se recusou a abraçar Antonella. "Eu sou adulta, mas não tenho sangue de barata. Com maldade, estava fazendo com que a internet inteira se voltasse contra a minha filha".

Nathalia, mãe de Antonela, também se posicionou, criticando Vanessa. "Uma senhora, nos últimos dias, esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Esta senhora falou publicamente que Antonela, minha filha, premeditou situações, foi maldosa, agiu pensadamente, articulou situações, que Antonela só visa marketing, likes, etc".