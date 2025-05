Vibrador, masturbação: Claudia Raia fala abertamente sobre sexo com filhos

Claudia Raia, 58, já provou que não tem tabus com os filhos quando se trata de falar de sexo e intimidades. Desde a perda da virgindade da filha Sophia até placa da masturbação de Enzo Celulari, relembre outras declarações da atriz.

'Produção' para 1ª vez da filha

Claudia Raia sempre teve canal aberto com os filhos e isso a levou a ajudar Sophia quando ela perdeu a virgindade. Sophia procurou a mãe antes da primeira transa: "Sophia quando começou com essa história [de perder a virgindade] a gente organizou tudo, fiz toda uma produção [para a transa] e saí. Foi lindo, eu organizei porque ela pediu", declarou durante participação no podcast PodDelas nesta semana.

Na entrevista, Raia destacou que seu primogênito, Enzo, 28, também compartilha a intimidade com ela, inclusive contou quando perdeu a virgindade. "Eu sabia de tudo, não perguntei, eles contaram. O Enzo conta para mim. O Jarbas fala: 'nunca vi isso na vida, um filho homem que tem essa relação com a mãe'".

A atriz também destacou que não tem tabus com Sophia: "Fomos ao ginecologista, sentei do lado, ela disse que eu poderia ficar, é muito natural [entre a gente]. Sempre falamos de tudo, de masturbação, de tudo".

Ela é, aliás, uma defensora da masturbação. Quando esteve no programa "Bem Juntinhos", do GNT, Claudia Raia disse que a masturbação é importante para que as pessoas possam se descobrir, encontrar seus pontos mais erógenos e, dessa forma, melhorar o desempenho sexual na hora H. Conforme a artista, uma boa dica na hora de se tocar é fazer uso de brinquedinhos.

Claudia Raia e Sophia Raia Imagem: Eny Miranda/Divulgação

Vibrador de presente aos 12

Intimidade de Raia com Sophia foi frutificada desde a pré-adolescência. No início do ano, Claudia Raia disse que presenteou a filha com um vibrador quando Sophia tinha 12 anos.

Revelação ocorreu durante entrevista para um programa da televisão portuguesa, quando Claudia falou sobre o uso de vibradores: "Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa".

Foi quando ela contou que deu o primeiro vibrador para Sophia, aos 12 anos. "Quando a Sophia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela. (...) Entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: 'filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta'.", falou. Declaração gerou polêmica com parlamentares no Brasil.

Claudia Raia e o filho, Enzo Celulari Imagem: Reprodução/Instagram/@enzorcelulari

Placa da masturbação de Enzo

Ano passado, Claudia gerou polêmica ao contar intimidades do filho e declarou que é seu papel de mãe estimular que o filho se masturbasse quando era adolescente. Mesmo tratando sexo sem tabus com os filhos, Raia explicou que abordava de forma "explícita" o tema, inclusive masturbação.

A atriz destacou que buscou uma alternativa para que Enzo se tocasse sem ser incomodado, já que ela ficava preocupava pelo fato de o filho passar muito tempo trancado no quarto: "Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu? Vamos arranjar um código'. Ele falou: 'Tá bom, eu vou pensar'", declarou em entrevista ao programa Surubaum.

Plaquinha era colocada na porta do quarto e, quando estava acesa, significava que Enzo não queria ser interrompido. "Veio ele com uma plaquinha de 'Sex in progress' ['sexo em progresso' em tradução literal]. Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem".

Após repercussão, Claudia Raia falou do assunto durante participação no programa Foquinha Entrevista e destacou que estimular a masturbação do filho é, na verdade, um "serviço" que ela, como mãe, prestou ao herdeiro: "Quanta gente careta [quem me critica] porque, na verdade, é um serviço que eu presto como mãe de menino, porque os homens começam a vida sexual deles sem saberem absolutamente nada porque ninguém contou para eles como é".

Ela destacou que não raro os homens iniciam a vida sexual sem sequer conhecer a parte íntima feminina. "Eles não conhecem nem o órgão feminino, eles não sabem o que dá prazer a uma mulher [no sexo], não sabem nada, porque foram enfiados numa prostituta que o pai levou, filme pornô e assim é, acabou, isso é sexo", criticou.