Beatriz será resgatada da clínica? Pior acontece em 'Garota do Momento'

Neste sábado (10), em "Garota do Momento" (Globo), Gregório consegue tirar Clarice da clínica. Já na casa de Teresa, a pintora se preocupa com a situação de Beatriz, que ficou presa no centro psiquiátrico.

Basílio e Beto preparam-se para resgatar Beatriz da clínica, mas o pior acontecerá: a mocinha será encontrada por Juliano que, com a ajuda de dr. Pimenta a dopará.

Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Maristela ameaça Miranda e suas demais amigas da alta sociedade. Bia arma contra Camila, por ciúmes de Ronaldo. Alfonso confessa a Alfredo que é seu irmão.

Vera e Lígia arrumam Celeste para seu casamento com Edu. Nelson observa de longe a cerimônia de Edu e Celeste. Juliano procura Clarice.

