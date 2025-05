Isis Valverde posa de biquíni em lua de mel na Itália

Isis Valverde, 38, compartilhou um registro da sua lua de mel ao lado do marido, Marcus Buaiz, na Itália.

O que aconteceu

A atriz apareceu na tarde de hoje (10) com um biquíni vermelho antes de ir para a piscina. "Quarto bagunçado"

Em outro momento, Isis mostrou que estava se bronzeando à beira da piscina. Ela ainda brincou com o cachorro.

Ontem (9), a atriz compartilhou um momento ao lado do marido. O casamento aconteceu no início do mês, no interior de São Paulo.