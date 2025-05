Angélica diz que errou ao 'afastar' Huck da criação de filho: 'Sofreu'

Angélica, 51, admitiu que errou ao "afastar" Luciano Huck, 53, da criação do primeiro filho do casal, Joaquim, 20, por achar que poderia dar conta sozinha.

O que aconteceu

Apresentadora destacou que precisou aprender a dividir responsabilidades com Huck. "Uma coisa na maternidade que eu errei um pouco no começo, mas ajustei a vela do barco no meio, que é sobre nós, mulheres muito fortes, pegar para a gente tudo, e deixar o cara [pai] de fora, a gente dá um jeito de eles não estarem [perto], eu achava que só eu daria conta", declarou durante participação no podcast PodDelas.

Ela disse que Huck "sofreu" para conseguir espaço nos cuidados de Joaquim. "Na maternidade do Joaquim o Luciano, coitado, ficava tentando chegar, 'ei, estou aqui', e eu 'que é isso, gente, não precisa'. Mas está errado, tem que ser a mãe e o pai. Ele tem que fazer como a mãe, mas a gente tem que deixar".

Angélica afirmou que quando Benício, 17, e Eva, 12, nasceram, ela dividiu integralmente as responsabilidades com Luciano. "Depois no Benício e na Eva ele veio com tudo. Mas no primeiro ele teve que sofrer um pouco para estar [junto na criação]".