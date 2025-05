Ator morto em 2024 está em 'Guerreiros do Sol', nova novela da Globo

Thommy Schiavo, ator que morreu tragicamente em 2024, poderá ser visto na novela "Guerreiros do Sol", que estreia no canal pago Globoplay Novelas e no streaming Globoplay no dia 11 de junho.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mesmo após sua morte precoce, Thommy Schiavo estará de volta às telas. O ator, que morreu no ano passado aos 39 anos, integra o elenco da novela "Guerreiros do Sol", trama inédita produzida pela Globo.

Na nova novela, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, o ator interpreta um policial. Trata-se do último trabalho inédito de Schiavo, tendo sido gravado mais de um ano antes de sua morte. A presença de Schiavo na produção promete emocionar fãs e colegas de profissão.

Isadora Cruz e Thomás Aquino em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

A trama será a primeira novela original do Globoplay a ser veiculada no Globoplay Novelas. O canal foi anunciado na última quarta-feira como substituto do Canal Viva na TV paga.

Isadora Cruz e Thomas Aquino protagonizam "Guerreiros do Sol". O elenco também conta com Alexandre Nero, Nathalia Dill, Irandhir Santos, Daniel de Oliveira, Osmar Prado, Theresa Fonseca, José de Abreu e Alinne Moraes.

Carreira

Nascido em Presidente Prudente, interior de SP, Thommy estreou na TV em 2006. Na ocasião, interpretou o cantor Leandro, da dupla Leandro & Leonardo, no especial Por Toda Minha Vida.

Thommy Schiavo e Eduardo Di Tarso viveram Leandro e Leonardo no 'Por Toda Minha Vida' Imagem: Fabrício Mota/Globo

Schiavo ganhou destaque nacional como o personagem Zoinho, no remake de "Pantanal" (2022). Ele também esteve em outras novelas de sucesso, como "Beleza Pura" (2008), "Paraíso" (2009), "Cordel Encantado" (2011) e "Além do Tempo" (2015).

Uma das cenas mais lembradas de sua carreira foi o beijo entre Zoinho e Zaquieu (Silvero Pereira). Considerada histórica por representar um dos raros beijos gays em novelas da Globo, a sequência foi incluída no último capítulo do remake por sugestão da direção e contrariou a proposta inicial do autor, Bruno Luperi.

Zaquieu Silvero Pereira e Zoinho Thommy Schiavo em Pantanal Imagem: Reprodução / Internet

Morte trágica

Thommy Schiavo caiu da sacada do segundo andar do prédio onde morava em Cuiabá, em Mato Grosso, e não resistiu. Segundo a Delegacia de Homicídios da capital mato-grossense, a queda foi registrada por câmeras de segurança e teria ocorrido por desequilíbrio. A morte do ator aconteceu no dia 20 de julho de 2024.

Na noite anterior, o ator foi visto em um happy hour em um posto de combustível. Ele foi deixado em casa por um amigo por volta da meia-noite. Seu corpo foi encontrado em torno das 8h de sábado, caído de bruços, sem ferimentos aparentes, já sem vida.

Thommy Schiavo interpretou Zoinho no remake de 'Pantanal' Imagem: Divulgação/Globo/Reprodução/Instagram

Colegas de profissão lamentaram a morte do artista. "Nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar. Amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas", escreveu o ator Leandro Lima, que contracenou com ele em "Pantanal".

Thommy deixou a esposa, Angra Monaliza, maquiadora da Globo, e a filha do casal, Lara, que tinha apenas 1 ano na época.