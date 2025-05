Thaila Ayala deixou país após se divorciar de ator: 'Tinha muito paparazzi'

Thaila Ayala, 39, revelou o verdadeiro motivo pelo qual se mudou para os Estados Unidos após se divorciar de Paulo Vilhena, 46, em 2014.

O que aconteceu

A atriz revelou que sua mudança de país não ocorreu por conta de sua carreira, mas como consequência do fim de seu casamento. "Todo mundo vem me falar [sobre o período nos EUA] como se fosse uma escolha de carreira. Sinto muito desapontar vocês, mas não foi", disse em entrevista ao programa Sem Censura (TV Brasil).

Thaila e Paulo Vilhena estavam no auge da carreira quando se divorciaram após cinco anos juntos, o que fez com que a atriz sofresse um grande assédio."[A decisão de sair do país] Foi porque me divorciei, estava casada e, na época, tinha muito paparazzi, eles dormiam na porta da minha casa, me seguiam para todos os lugares", contou.

Diante da situação, a atriz buscou uma saída: "Já é muito difícil o processo da separação, e com tudo isso acontecendo, falei: vou ficar em Nova York, que tinha amigos lá, e vou ficar um tempinho. Aproveitei e fui aprender inglês, porque não falava nada".

Depois de três meses nos Estados Unidos, percebeu a importância de falar em inglês e decidiu ficar mais tempo. "Fiquei um ano. Quando voltei para o Brasil, fiz um teste aqui para uma série americana, chamada Real Hit. A gente gravou o piloto inteiro no Brasil, com produção americana, e depois de 3 meses ia captar e gravar o resto. Eu era protagonista, a série foi muito difícil, e fiquei com medo de perder o inglês".

Esperançosa, Thaila Ayala retornou para Los Angeles para continuar praticando o inglês. No entanto, depois de um tempo, descobriu que a série não iria para frente.

Anos depois, a atriz foi escalada para o filme "Pica-Pau" (2017). Para isso, Thaila precisou de três anos para ganhar confiança, contratar uma agente em Los Angeles e conseguir seu primeiro teste, que garantiu seu papel no longa.