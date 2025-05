Taylor Swift será testemunha em julgamento de Blake Lively e Justin Baldoni

Taylor Swift, 35, recebeu uma intimação oficial para depor no imbróglio judicial entre Blake Lively, 37, e Justin Baldoni, 41.

O que aconteceu

A cantora será chamada como testemunha no julgamento do caso, marcado para março de 2026. A informação foi confirmada pela revista People e o portal TMZ, que tiveram acesso aos documentos que envolvem a intimação dela.

A assessoria de Taylor classificou como 'sensacionalista' e 'sem fundamento' sua convocação ao tribunal. "Taylor Swift não teve nenhum envolvimento criativo com o filme ['É Assim Que Acaba', cujos bastidores deram início ao conflito entre Lively e Baldoni]. A inclusão dela nesta situação é completamente infundada e, francamente, sensacionalista. É apenas isca de cliques de tabloide", afirmou, à revista People, um representante da intérprete de "All to Well".

O envolvimento de Swift no caso teria, inclusive, abalado a amizade de longa data dela com Blake Lively. A cantora teria se sentido usada pela atriz e optado por deixá-la de fora da lista de convidados de sua suíte no Super Bowl, em fevereiro deste ano.