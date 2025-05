Sem Cauã Reymond, elenco de 'Vale Tudo' se reúne em festa após polêmica nos bastidores

O elenco de Vale Tudo se reuniu em festa nesta quinta-feira, 8, com muitas fotos, drinques e samba, conforme publicado nas redes sociais. A reunião intensificou o rumor de tensão nos bastidores da trama, já que Cauã Reymond não compareceu ao evento.

Nomes como Bruna Aiiso, Humberto Carrão, Lorena Lima, Bella Campos, Matheus Nachtergaele, Paolla Oliveira, Debora Bloch, Carolina Dieckmann, Malu Galli, Tomás, Cacá Ottoni e Alice Wegmann marcaram presença na festa durante a noite.

Enquanto isso, Cauã compartilhou no story do Instagram que tinha finalizado as gravações de 18 cenas de estúdio e, tendo sido liberado com meia hora de antecedência, estava indo para casa. "Bora para casa descansar, que amanhã tem mais", disse.

Nas últimas semanas, o ator esteve envolvido em polêmicas após rumores de um desentendimento com Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo. Segundo informações publicadas inicialmente pela revista Veja, a intérprete de Maria de Fátima teria feito reclamações à direção da novela sobre o colega de elenco, após ele criticar sua atuação. A emissora não se manifestou sobre o caso.