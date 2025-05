Bárbara Saryne: Erros são as delícias de realities da Record

A Record comeu bola durante a primeira eliminação da nova temporada de Power Couple Brasil. A emissora mostrou três percentuais de votos diferentes para Diego e Giovanna, o casal eliminado. Este foi um dos temas do Central Splash.

Antes do anúncio oficial da eliminação, a porcentagem da eliminação do casal apareceu na tela. No entanto, quando o resultado oficial foi divulgado, o número era diferente.

Foi muito constrangedor e foi muito engraçado. Eu acho que os dois [Felipe Andreoli e Rafa Brites] viram e ficaram meio zonzos. (...) Foi um negócio de louco

Chico Barney

Para Bárbara Saryne e Chico, esse tipo de erro em realities da Record é o diferencial desses programas.

A gente aplaude a Record porque trouxeram um assunto novo, e recuperaram a magia que é você assistir um reality da Record. Se não tiver um erro, se não tiver uma bagunça, não é reality da Record.

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo