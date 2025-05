Samuel consegue realizar grande sonho de Sofia em 'Dona de Mim'

Nesta sexta-feira (9), em "Dona de Mim" (Globo), Leo se surpreende com a visita de Sofia. Depois, Abel exige que Samuel vá para a fábrica e leve Sofia para a escola.

Esperta, Sofia grava o endereço de Leo. Enquanto isso, Samuel tenta convencer Abel a demitir a atual babá de Sofia e recontratar Leo.

Mais tarde, Samuel e Davi descobrem os vídeos feitos pela nova babá de Sofia. Com isso, Abel demite a funcionária, mas não a tempo de evitar que Sofia fuja de casa para procurar Leo.

Sofia (Elis Cabral) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Jaques se insinua para Filipa. Filipa decide ser a modelo para as novas lingeries desenhadas pela equipe de Breno. Marlon flagra Lucas roubando e faz um acordo com ele. Filipa se incomoda com a lingerie desenhada pela equipe de Breno. Yara presencia Dedé falando com Ryan pelo celular e conta para Kami.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.