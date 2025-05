Relação com a sogra e inspiração em Virginia: o que Duda Guerra já disse

Aos 17 anos, Duda Guerra ficou conhecida após assumir namoro com Benicio Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. A exposição lhe garantiu seguidores e até treta pública com outras adolescentes. Em conversa com Splash, em março, durante o último Carnaval, ela falou sobre a relação com os sogros e ambições nas redes sociais.

O que ela já disse

Na entrevista, Duda falou sobre o relacionamento com os sogros, Angélica e Luciano Huck. "Olha, sempre fui muito bem recebida pelos meus sogros, pela família. Sempre um ambiente muito legal e acolhedor para mim. Sempre foram muito gente boa... Eles são mais da TV, acaba que é mais diferente, mas a gente conversa sobre várias coisas. O Instagram é diferente do mundo da televisão".

Casamento não era algo pensado para o futuro breve —os dois foram flagrados juntos pela primeira vez no Carnaval de 2024. "Tudo tem seu tempo. Não precisa apressar as coisas. Estou com Benício na intenção de ter um futuro lindo, mas cada coisa no seu tempo".

Duda contou que sempre teve vontade de atuar na internet —hoje, ela tem mais de 600 mil seguidores apenas no Instagram, na época, celebrava a marca de 400 mil fãs. "Sempre consegui dividir muito bem as coisas. Mostro a minha realidade no meu Instagram, é uma coisa muito fácil para mim".

Ela reforçou que vê a internet como trabalho e fonte de renda desde o segundo semestre de 2024 e ponderou que já "está dando para fazer um dinheiro". "Esse ano já consigo minha independência financeira. Estou no terceiro ano do Ensino Médio, pretendo fazer publicidade e propaganda, porque vai me ajudar a seguir na carreira de influencer, que quero seguir pro resto da minha vida".

Sua maior inspiração para a internet é a influenciadora Virginia Fonseca, conforme já disse nas redes sociais e entrevistas. "Como já falei, a Virginia é minha maior referência por ter esse lado família e afetivo, acho muito legal... A Juju, dona da Haoma, conheci numa viagem e é super legal. E a Manu Cit, que puxa esse lado fitness e de alimentação saudável. Elas são as minhas três maiores inspirações".

Duda Guerra e Benício Huck em clima de romance em piscina Imagem: Reprodução/Instagram

Quem é Duda?

Influenciadora com mais 600 mil seguidores. O número cresceu bastante desde que o namoro com Benício se tornou público: até setembro, ela tinha pouco mais de 20 mil seguidores.

Como a maioria das adolescentes, compartilha dicas de looks, maquiagens e viagens. O namoro com Benício não é muito exposto: o adolescente é mais reservado nas redes sociais.

Duda segue a tendência atual de ser honesta sobre os procedimentos realizados, como o silicone que colocou. Em um vídeo publicado no Instagram, ela revela que colocou 300 mL e entrega o custo: R$ 16 mil.

Angélica já demonstrou ter uma boa relação com a nora. A apresentadora parabenizou quando Duda alcançou 100 mil e 200 mil seguidores.

Duda Guerra, namorada de Benício Huck Imagem: Reprodução/Instagram/@dudaa.guerra

Entenda a briga teen

A treta aconteceu entre Duda Guerra (600 mil seguidores), namorada de Benício, e Antonela Braga (1,8 milhão de seguidores) durante uma viagem. Outras influenciadoras famosas como Liz Macedo (4,5 milhões) e Júlia Pimentel (3,5 milhões) também se pronunciaram nas redes sociais.

Os seguidores das influencers perceberam que, durante a viagem, Antonela estava aparecendo sozinha nos vídeos. Surgiram rumores que a adolescente estaria sendo excluída.

Após muitas indiretas, Antonela se posicionou, contando que Duda não gostou que ela pediu para seguir Benício no Instagram. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma supergrosseira falar comigo e brigar comigo", disse a influenciadora.

Ela gritando comigo, falou: 'Por que você tá seguindo o meu namorado? O motivo dela ter vindo brigar comigo, na frente de todo mundo, foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas superconhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Antonela Braga

Antonela negou ter interesse em Benício. "Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação, é nítido, para se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento para ela", disse.

Ela conta ter pedido desculpas a Duda. "Eu tava com medo dela, porque ela tava sendo supergrosseira comigo, estavam todos ali contra mim. E não tinha o que eu fizesse. Eu virei para ela e falei 'Duda, me desculpa'. Ela virou, olhou pra cima e falou: 'melhore'".

A namorada de Benício também se pronunciou, dizendo que ele é uma pessoa reservada e por isso não há sentido segui-lo. Além disso, afirmou que Antonela pediu para seguir numa conta secundária, comumente chamada de "dix", para postar coisas mais íntimas. O próprio rapaz teria mostrado à namorada, achando estranho o pedido para seguir.

Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram [...] Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond, porque o Insta do Cauã Reymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Duda Guerra

Duda negou ter "coagido" Antonela. "Eu não levantei o tom de voz para ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar a satisfação da situação que tinha acontecido. E ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. E eu falei: 'Melhore'".

Ela também se defendeu do rótulo de "interesseira" por se aproximar de quem tinha mais seguidores. "Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim. Todo mundo era maior do que eu. A gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma".

Angélica se posiciona

Na tarde de quarta-feira, Angélica fez uma publicação nas redes sociais onde definiu o episódio como "doloroso". No texto, ela reflete sobre a preocupação que os filhos crescessem com a privacidade preservada. "Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais.

Angélica conta ainda que, ao perceber "a distorção do que estava sendo dito", pediu para que sua equipe de redes sociais agisse "removendo comentários inapropriados ou ofensivos". No entanto, "durante o processo um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido."

Descuido citado por Angélica é a curtida do perfil da apresentadora em um comentário que chamava a nora de "barraqueira". Curtida foi desfeita após repercussão do caso nas redes sociais.