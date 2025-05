Ciúme, isolamento e muitas versões: quem é quem em treta da nora de Huck

Um grupo de influenciadores adolescentes, com milhões de seguidores nas redes sociais, foi parar no centro de uma polêmica após viagem a Gramado (RS). A treta veio à tona após desentendimento público entre Duda Guerra, 17, nora de Angélica e Luciano Huck, e Antonela Braga, 16.

Mas, afinal, quem é quem nessa briga?

Antonela Braga

Antonela Braga é influenciadora digital Imagem: Reprodução/Instagram

Antonela Braga, 16, foi o pivô da polêmica. A jovem gravou um pronunciamento contando que Duda Guerra não gostou dela ter pedido para seguir o namorado, Benício Huck, no Instagram. Ela gravou um vídeo após os fãs perceberem que, durante a viagem, Antonela estava aparecendo sozinha nos vídeos.

Adolescente acumula mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, considerando os perfis no TikTok e no Instagram. Ela é conhecida por publicar conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida. Ela também usa o ambiente digital para falar de autoconfiança.

Duda Guerra

Influenciadora de 17 anos tem mais de 595 mil seguidores. O número cresceu bastante desde que o namoro com Benício se tornou público —até setembro, ela tinha pouco mais de 20 mil seguidores.

Como a maioria das adolescentes, ela compartilha dicas de looks, maquiagens e viagens. O namoro com Benício não é muito exposto: o adolescente é mais reservado nas redes sociais. Duda segue a tendência atual de ser honesta sobre os procedimentos realizados, como o silicone que colocou.

Liz Macedo e Júlia Pimentel

As duas foram citadas por Antonela em vídeo publicado no TikTok. Elas, que já produziram conteúdo junto no passado, foram acusadas de tomar as dores de Duda e isolar Antonela durante a viagem ao Rio Grande do Sul.

Liz Macedo faz sucesso nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Liz tem 15 anos. Ela soma mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram, e 7,4 milhões no TikTok. A adolescente é popular nas redes sociais por compartilhar detalhes da rotina.

Recentemente, durante participação no podcast de Camila Loures, a jovem falou de uma briga que teve com o namorado por ciúmes. Ela contou que uma menina —sem citar nome— dava mais atenção aos meninos.

Júlia Pimentel tem mais de 3,5 milhões no Instagram e 2,8 milhões no TikTok Imagem: Reprodução/Instagram

Júlia Pimentel tem mais de 3,5 milhões no Instagram e 2,8 milhões no TikTok. "Não irei me pronunciar sobre mentiras. Espero que a pessoa que está repassando esse tipo de informação não tenha sua índole como mulher afetada", postou a adolescente, no TikTok.

Resumo da briga

Treta principal envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e as influenciadoras Liz e Júlia estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela surgir sozinha em postagens nas redes sociais foi especulado que ela estaria sendo excluída pelo grupo. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda não gostou de ela ter pedido para seguir Benício no Instagram. Ela ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi grosseira com ela.

Nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada, e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" —conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.